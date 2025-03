BANDO AMBULANTI ABRUZZO: ANVA CONFESERCENTI, “STRADA GIUSTA, SETTORE IN PROFONDA CRISI”

PESCARA – “Apprendiamo con grande soddisfazione dell’uscita del bando per un finanziamento a fondo perduto per le imprese su aree pubbliche e vogliamo esprimere il nostro sentito ringraziamento, in primis, all’assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo”.

Lo afferma in una nota Domenico Gualà, presidente regionale di Anva Confesercenti, l’associazione che rappresenta i commercianti su aree pubbliche.

“Già dal primo incontro avuto con l’assessore Tiziana Magnacca, come Confesercenti avevamo posto sul tavolo la questione della crisi della categoria – sottolinea Gualà – chiedendo se fosse possibile un finanziamento a fondo perduto per l’investimento e il rilancio della stessa. Oggi apprendiamo con piacere che il bando è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, e ci rallegriamo per il grande risultato ottenuto. Un sentito ringraziamento all’assessore Tiziana Magnacca per l’impegno e la sensibilità dimostrati”.

“In Abruzzo nel 2024, dati camerali, a fronte di 488 aperture ci sono state 1155 cessazioni” aggiunge Lido Legnini, direttore regionale di Confesercenti, “un trend che pone la nostra regione a metà della classifica nazionale. Molteplici sono le ragioni più volte richiamate in questi anni sia strutturali che congiunturali. Preoccupa in particolare la denatalità di alcune tipologie commerciali come quello su area pubblica. Confesercenti stima che nel 2034 non ci saranno più aperture nel commercio ambulante con una crisi non solo economica ma anche sociale. Pensiamo a cosa rappresentano i mercati nei nostri centri storici e urbani”.

L’associazione si sta arrivando per assistere le imprese commerciali a partecipare al bando della Regione Abruzzo.