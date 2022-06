BANDO BORGHI PNRR: TAR ABRUZZO RESPINGE RICORSO CASTELLI CONTRO ROCCA CALASCIO

CALASCIO- Nuova decisione favorevole a Rocca Calascio: il Tar d’Abruzzo ha respinto il ricorso del Comune di Castelli (Teramo) in merito all’assegnazione a Rocca Calascio per il progetto beneficiario dei 20 milioni del PNRR per il recupero dei borghi e vincitore del bando ‘Attrattivita’ dei Borghi’.

Lo scorso 26 maggio lo stesso Tar aveva respinto analogo ricorso da parte del Comune di Lama dei Peligni (Chieti).

In graduatoria Calascio ha ottenuto 80 punti, Lama dei Peligni 77.

Il progetto ‘Rocca Calascio Luce d’Abruzzo’ prevede 20 azioni tra le quali la più cospicua riguarda restauro e salvaguardia del sito della rocca, lo scavo archeologico sotto la supervisione della Soprintendenza e dell’Università dell’Aquila, nonché servizi al turismo, la realizzazione in paese di un polo culturale con museo e il sostegno ad attività tradizionali come la zootecnia.