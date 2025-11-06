BANDO COMUNI, FARMACI ONCOLOGICI E RIFORMA IDRICA: CONFRONTO IN COMMISSIONE VIGILANZA

L’AQUILA – La Commissione di Vigilanza, guidata da Sandro Mariani, riunita questo pomeriggio, su iniziativa del consigliere Alessio Monaco (AVS), si è confrontata sull’avviso pubblico “Legge 145/2018. Annualità 2026” relativo ai finanziamenti concessi ai Comuni fino a 30mila abitanti.

Sono intervenuti l’assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, e il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Misantoni. Ha chiesto di essere ascoltata anche la sindaca di Civitaluparella, in provincia di Chieti, Diana Peschi. Successivamente è intervenuta Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura, in collegamento da remoto.

Il dibattito si è concentrato sulla disponibilità dei fondi per gli avvisi relativi alla Legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021, “Interventi a sostegno della natalità e della residenzialità in Abruzzo”, anche per i prossimi anni.

Infine sono stati ascoltati, in collegamento da remoto, Mauro Palmieri e Antonio Di Sciascio, rispettivamente direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e direttore Unità operativa complessa acquisizione beni e servizi. La convocazione è stata sollecitata da Antonio Di Marco (PD), per verificare l’assenza di un farmaco chemioterapico nell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

La giornata di lavori consiliari si è conclusa con la seduta congiunta della “Commissione Bilancio, Affari generali e Istituzionali” con la “Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, per proseguire l’esame del progetto di legge (Lorenzo Sospiri e Marianna Scoccia) su “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”, per cui è stato ascoltato Luigi Di Loreto, presidente Ersi Abruzzo, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo. I lavori sono stati moderati dai presidenti Emiliano Di Matteo e Vincenzo D’Incecco.