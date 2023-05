BANDO COMUNICAZIONE GSSI: PER ODG E’ IRREGOLARE, “NON PUO’ ESCLUDERE GIORNALISTI PUBBLICISTI”

L’AQUILA – “Riservare ai soli giornalisti professionisti, con l’esclusione dei giornalisti pubblicisti, la partecipazione al concorso per l’assunzione di personale nel settore della comunicazione bandito dal Gran Sasso Scienze Institute, è immotivato e giuridicamente non corretto”.

Lo sostiene il Presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, che ha inviato una lettera al direttore generale dell’Istituto, Mario Picasso, per chiedere la modifica del bando ai sensi della legge 150 del 2000, e di cui Abruzzoweb ha già dato notizia.

“Si fa notare – si afferma nella lettera – che non esiste un albo dei giornalisti professionisti, ma che l’Ordine dei giornalisti comprende due elenchi, professionisti e pubblicisti, e che in materia di concorsi nella Pubblica amministrazione, relativamente all’Ufficio stampa e comunicazione, la legge 150 del 2000 non fa alcuna distinzione tra i due elenchi limitandosi a richiedere l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti”, sottolinea con forza il presidente Pallotta.

La Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell’Aquila, è la scuola di dottorato internazionale e centro di ricerca e alta formazione nelle aree della fisica, della matematica, dell’informatica e delle scienze sociali, e di cui è rettrice, da settembre scorso Paola Inverardi, già rettrice dell’Università dell’Aquila.

Le domande del bando contestato devono essere presentate entro il 18 maggio tramite procedura on line. In palio un posto da addetto alla comunicazione a tempo indeterminato.

Il concorso, a cui sono pronti a partecipare molti candidati, anche da fuori regione, è riservato però, come riferito da Abruzzoweb, innanzitutto a giornalisti iscritti all’albo dei professionisti e a laureati.

E i requisiti richiesti sono “le approfondite competenze e conoscenze tecniche inerenti la

comunicazione e l’informazione istituzionale, le relazioni con i media, la comunicazione digitale e

l’utilizzo dei social media”,. E ancora “competenze in materia di comunicazione istituzionale in ambito universitario (comunicazione e divulgazione in materia di didattica e ricerca), gestione delle relazioni con il territorio e con i diversi stakeholder, attività di terza missione”.

La figura dovrà, inoltre, “dimostrare di possedere un buon grado di autonomia relativo alla

soluzione di problemi complessi nel campo della comunicazione e informazione istituzionale, anche di carattere organizzativo e/o professionale, tali da consentire la gestione dei processi e delle attività strategiche relative”.

È, altresì, richiesta una buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Ci saranno due prove, con 30 punti per quella scritta a contenuto teorico-pratico e 30 punti per la prova orale. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.