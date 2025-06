BANDO DELL’ASL DELL’AQUILA PER PERCORSI RIABILITATIVI DI PAZIENTI PSICHIATRICI NELLE AZIENDE

L’AQUILA – Una ricerca di mercato per individuare aziende pubbliche o private in cui inserire pazienti psichiatrici per un percorso lavorativo di riabilitazione. E’ l’obiettivo del bando, finalizzato allo svolgimento di borse lavoro, del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Al termine della ricerca verrà istituito un elenco di aziende/enti, in possesso dei requisiti richiesti, in cui ospitare utenti con disturbi mentali per il recupero e il consolidamento di abilità lavorative, relazionali e sociali. Il bando scadrà il 31 dicembre 2025.

Un’équipe di lavoro multidisciplinare, istituita in ogni Centro di Salute Mentale del Dipartimento della Asl 1 Abruzzo, si occuperà del percorso individuale del borsista-utente e seguirà tutte le fasi di attivazione e sviluppo del progetto, coordinato dal dott. Paolo Stratta, direttore dell’unità operativa Psichiatria Adulti della Asl provinciale L’Aquila.

Tutte le informazioni necessarie, compreso il modulo per la domanda, sono contenute nel portale della Asl 1 Abruzzo, alla sezione concorsi e avvisi, al link: https://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina639_bandi-di-concorso.html

Le singole borse-lavoro, con i rispettivi percorsi di riabilitazione, si dovranno svolgere nel territorio di una delle quattro aree della Asl della provincia aquilana, ovvero nei comprensori dell’aquilano, della Marsica, della Valle Peligna e di quello sangrino. Aziende, enti e privati interessati a ospitare le attività di recupero dovranno indicare, oltre alla sede di svolgimento, le caratteristiche del lavoro offerto.

Le proposte dovranno essere indirizzate a Dipartimento di Salute Mentale, via S. Marciano n. 8 L’Aquila 67100. Mail: dsm.aq@asl1abruzzo.it (tel: 0862 368847) .Al termine della ricerca, l’elenco degli enti ammessi sarà pubblicato sul sito www.asl1abruzzo.it

Il bando riguarda i seguenti soggetti: Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati partecipati da Enti Pubblici, Ditte individuali, Commercianti, Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri, Cooperative Sociali e Imprese Sociali; Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole, Consorzi; Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni non governative, Onlus; Fondazioni e Enti filantropici, Associazioni di promozione sociale, Associazioni iscritte in Albi Regionali, Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della CCIAA, Organismi di formazione, Studi professionali in possesso di partita Iva.

“Lo scopo della nostra iniziativa”, dichiara Stratta, “è superare i pregiudizi sulla malattia mentale, dando la possibilità a chi ne soffre di poter sviluppare le proprie potenzialità -individuali, emotive e sociali – tramite attività di lavoro che rendano il paziente realmente partecipe della vita di comunità e in un contesto definito”.