BANDO FARE CENTRO: RIVERA, “CONVENZIONE CON AE NON ONEROSA, SONO 23 IMPRESE IN ATTESA”

L’AQUILA – “In base al report aggiornato le pratiche del bando di Fare centro in attesa sono 23 e non 40, e parte delle quali sono riferibili al recentissimo scorrimenti della graduatorie, di esse 12 sono in attesa di integrazioni, 11 in lavorazione tra cui 4 relative al recente scorrimento”.

Lo afferma Vincenzo Rivera, direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione sisma 2016 di Teramo rup esterno del bando Fare centro, in replica all’articolo di Abruzzoweb sui ritardi che si registrano nell’erogazione delle risorse della misura a favore delle attività che hanno aperto l’attività nei centri storici del cratere sismico.

Spiega poi Rivera: “La convenzione sottoscritta con Abruzzo engineering non è pari a 1,8 milioni ma finora ammontano a 774.523 euro, che corrisponde al 3% della dotazione finanziaria complessiva del bando, una quota di gran lunga inferiore rispetto a quanto prende Formez e Invitalia, che è pari a circa l’8%. La nuova convenzione firmata con Abruzzo engineering a fine aprile, sarà pari a circa 125.618 euro. Pertanto il mancato rinnovo della convenzione con Abruzzo engineering non è imputabile all’onerosità della convenzione, che è stata prorogata contestualmente a tutte le altre in essere con la Regione Abruzzo”, prosegue Rivera.

Inoltre Rivera evidenzia che “la direttrice degli affari della presidenza è co-firmataria della nota e non destinataria della stessa, pertanto non avevo alcuna ragione di rendere edotta la nuova amministrazione, poiché perfettamente consapevole della questione”.

Quanto all’attività di ricostruzione nel cratere 2016 Rivera tiene a sottolineare che “il recupero degli anni passati è già abbondantemente avvenuto, tanto che l’Abruzzo ha lasciato l’ultima posizione della graduatoria tra le quattro regioni del cratere del centro Italia. La regione Abruzzo non è più fanalino di coda ed autorizza circa 100 cantieri ogni mese per un importo finanziario, nel solo corrente mese, è pari a 20 milioni. Fino ad oggi sono state autorizzati 910 cantieri di cui 59 riconducibili alle nuove procedure introdotte con la semplificazione.”