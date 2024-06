BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 ISTRUTTORI DI POLIZIA LOCALE A SAN SALVO

SAN SALVO – E’ stato indetto un bando di concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 istruttori di Polizia Locale di San Salvo nel chietino.

La procedura concorsuale intende selezionare n. 4 figure di Istruttori di Polizia Locale, con le seguenti mansioni: attività di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti relativi agli ambiti di intervento quali viabilità e sicurezza stradale, attività economiche e produttive, tutela dell’ambiente, del territorio e della qualità della vita urbana, disagio sociale, sicurezza dei cittadini, nonché attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, nonché all’interno dei processi della polizia stradale, viabilità e traffico, pubblica sicurezza, controllo del territorio, urbanistica, ecologia, controllo attività economiche e produttive, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, infortunistica sul lavoro, meglio specificate nel Bando.

Le competenze richieste riguardano una conoscenza approfondita delle norme e dei regolamenti riguardanti l’attività; conoscenze relative alle tipologie di servizi erogati dall’unità organizzativa di appartenenza; conoscenza approfondita del territorio di riferimento; conoscenza di tecniche di comunicazione e buona conoscenza della lingua italiana; buona conoscenza degli strumenti informatici e telematici necessari allo svolgimento delle attività. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata unicamente in via telematica tramite il portale unico del reclutamento, raggiungibile al link Portale del Reclutamento (www.InPA.gov.it) entro le ore 13:00 del giorno 10 giugno 2024 (pena l’esclusione dalla selezione). Non è ammessa alcuna domanda inviata al di fuori del portale del Reclutamento.