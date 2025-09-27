L’AQUILA – In Abruzzo sono state presentate richieste per realizzare 2.033 posti letto a prezzo calmierato nell’ambito del bando Housing del ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di un miliardo 200 milioni di euro.

Nello specifico, attraverso le aziende per il diritto agli studi universitari, all’Aquila sono pervenute candidature per 1.521 posti letto, a Chieti per 83 posti letto, a Pescara per 101 posti letto e a Teramo per 328 posti letto.

Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare ancora domanda di partecipazione. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il Mur ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti.

“L’investimento sull’housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie – spiega in una nota il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – La straordinaria partecipazione in Abruzzo al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario”, conclude.

Insieme al Bando Housing del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la strategia del Mur sulla residenzialità universitaria si concretizza attraverso la legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento da parte del Ministero, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studentati.

In Abruzzo, finora, sono stati cofinanziati 185 nuovi posti letto con uno stanziamento di 13.176.500 euro.