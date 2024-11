BANDO “PERCORSI DI AUTONOMIA” DELL’UNIONE COMUNI MONTAGNA MARSICANA: ECCO COME PARTECIPARE

AVEZZANO – L’Unione dei Comuni Montagna Marsicana (L’Aquila) annuncia l’apertura di un nuovo bando per il progetto “Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità”. Visto il successo del primo avviso, realizzato grazie a un finanziamento di 715mila euro del Pnrr, si è deciso subito di lavorare a un secondo progetto per dare un’opportunità in più al territorio.

Il bando sarà rivolto a persone con disabilità, di età compresa tra 18 e 64 anni, residenti nei comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale Marsica, che desiderano avviare un percorso di autonomia sociale e lavorativa, con possibilità di abitare in gruppi appartamento. Il percorso si articola in tre fasi: l’elaborazione di un progetto individualizzato, tirocini formativi di inclusione sociale e lavorativa e, infine, l’autonomia abitativa. Nella seconda fase, i partecipanti potranno svolgere tirocini della durata di 12 mesi, con un’indennità di 500 euro mensili, e un impegno minimo di 22 ore settimanali. La terza fase, poi, prevede il trasferimento nei gruppi appartamento, personalizzati e tecnologicamente attrezzati, in cui verranno attivati servizi assistenziali per supportare le attività quotidiane.

“La risposta positiva ci spinge a continuare e rafforzare l’impegno per l’inclusione”, ha dichiarato la dottoressa Sabrina Frezza Responsabile dei servizi sociali Ecad Marsica “invitiamo chi fosse interessato a rivolgersi ai segretariati sociali dei comuni per ulteriori informazioni. È sicuramente un’opportunità importante da cogliere al volo”. Per accedere al progetto, gli interessati dovranno presentare domanda compilando i documenti presenti sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni e inviandoli all’indirizzo PEC montagnamarsicana@pec.it entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Ulteriori informazioni e assistenza per la compilazione della domanda sono disponibili nelle sedi dei segretariati sociali nei 34 comuni del distretto. In caso di richieste superiori ai 12 posti disponibili, verrà data priorità a persone con percorso di deistituzionalizzazione avviato, privo o fragile sostegno familiare, e a coloro con minor reddito Isee.

“Siamo orgogliosi di avviare un ulteriore avviso per questo progetto”, ha dichiarato il presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, Settimio Santilli, “vogliamo offrire una possibilità di crescita e realizzazione a chi desidera conquistare una maggiore autonomi