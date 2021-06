BANDO RESTART: D’ANGELO (CAMBIAMO), PROROGA AIUTA CHI INVESTE SUL TERRITORIO

L’AQUILA – “Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico che proroga di diciotto mesi il termine per la realizzazione dei progetti di imprenditoria turistica ammessi al bando Restart per il cratere 2009 è una notizia importante per tante imprese aquilane, che nonostante le difficoltà hanno deciso in questi anni di investire sul proprio territorio e che a causa del Covid hanno subìto ostacoli e ritardi”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila e coordinatore provinciale di ‘Cambiamo’.

“A seguito della pandemia mi ero fatto personalmente portavoce presso il sindaco Pierluigi Biondi della necessità di questa proroga – prosegue D’Angelo -, segnalata da numerose imprese e dai professionisti impegnati nella loro assistenza. Esprimo dunque particolare soddisfazione per questo risultato, che grazie al lavoro duraturo e silenzioso dell’amministrazione comunale e alla coesione istituzionale registrata a tutti i livelli – conclude – dà una boccata d’ossigeno a chi ha scelto di scommettere sull’Aquila e sulle sue bellezze”.