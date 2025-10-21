BANDO RIGENERAZIONE URBANA: SOSPIRI, “PROGETTI PER COMUNI ABRUZZESI PIU’ ACCOGLIENTI E FUNZIONALI”

L’AQUILA -Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha introdotto questa mattina i lavori dell’incontro di presentazione degli esiti del bando di Regione Abruzzo sulla rigenerazione urbana. L’evento è stato ospitato a Palazzo dell’Emiciclo, e al cospetto di sindaci e amministratori, il presidente Marco Marsilio, l’assessore alle politiche europee, Daniele D’Amario e il consigliere delegato ad urbanistica e territorio, Nicola Campitelli, hanno presentato i progetti finanziati e tracciato i prossimi passi verso l’esecutività delle linee previste dal bando.

“Siamo certi che voi Sindaci spenderete velocemente e con merito le risorse che vi sono state assegnate a seguito di questo bando”, ha detto Sospiri e sottolineato: “Questa amministrazione regionale è riuscita dove altri avevano fallito. Abbiamo una graduatoria, una assegnazione di fondi pesata e trasparente. Ci sono 109 progetti finanziati che aiuteranno i nostri piccoli comuni ad essere più accoglienti, funzionali e offrire maggiori servizi ai propri cittadini. Va detto grazie al governo Marsilio, ma voglio dire grazie anche agli amministratori locali. Fare il sindaco è una missione, un mestiere gravoso ma bellissimo. Grazie a voi restano in piedi le comunità, vengono garantiti scuola, strade, piazze, attività commerciali, farmacie, forze dell’ordine. È qualcosa di molto difficile, ma estremamente gratificante quando poi si riesce a vedere la propria realtà, la propria comunità tiene e cresce. Non servono solo i soldi, è vero, per adempiere a questa missione “.

“La Regione però, alleggerendo i gravami economici di bilanci comunali spesso ristretti, con questa iniziativa cerca di dare sostegno e valore alle buone progettazioni e ai bravi amministratori”, ha concluso il presidente del Consiglio regionale.