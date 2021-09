BANDO SPORT E PERIFERIE, AL COMUNE DI CAMPLI 620MILA EURO PER CAMPO SPORTIVO

CAMPLI – Dopo aver partecipato al bando “Sport e Periferie”, l’amministrazione comunale di Campli ha ottenuto 620 mila euro per il campo sportivo di località Cappuccini, attraverso cui sarà realizzato il nuovo manto in erba sintetica. Ulteriori 700mila euro sono stati ottenuti per il restyling completo de L’Arena dei Pini, progetto curato in collaborazione con Campli Basket Academy a cui l’amministrazione comunale ha affidato in gestione l’area.

“Sono finanziamenti importantissimi, a fondo perduto, che ci consentiranno di dare nuova vita a due impianti sportivi fondamentali per il nostro Comune. Ringrazio i tecnici, l’Associazione Campli Basket Academy e tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo straordinario risultato” ha detto il sindaco di Campli, Federico Agostinelli.