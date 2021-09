BANDO SPORT E PERIFERIE, BOCCHINO (LEGA): “PROGETTO NON CONFORME PRESENTATO DAL COMUNE DI VASTO”

VASTO – “Progetto non conforme, si riassume così la consiliatura di Francesco Menna circa il bando ‘ Sport e Periferie 2020 ‘ per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020″.

Lo scrive in una nota Sabrina Bocchino, candidato consigliere al Comune di Vasto (Chieti) e consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “Qualsiasi altra parola è superflua, attendo le giustificazioni di rito del diretto interessato come da copione . Chiedo ai cittadini vastesi di prestare la massima attenzione a chi accordare la loro fiducia”.