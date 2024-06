BAR COME SEDE PER CONSUMARE COCAINA: DUE ARRESTI DEI CARABINIERI A TERAMO

TERAMO – I carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Teramo hanno tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale, richiesta della locale Procura della Repubblica, due uomini perché ritenuti presunti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le investigazioni iniziate da tempo e portate avanti dai carabinieri di Teramo, hanno permesso di ricostruire: una fiorente attività di spaccio espletata da un uomo italiano titolare di un bar che oltre a fornire stupefacente permetteva di farne uso all’interno del suo esercizio, nel corso delle attività sono state riscontrate dieci cessioni di stupefacente del tipo “cocaina”; una collaterale attività di spaccio nei pressi del medesimo esercizio da parte di uno straniero che cedeva sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, in seno alle attività sono state riscontrate sei cessioni di stupefacenti.

Le indagini, durate alcuni mesi, si sono basate su attività tecniche, riscontri diretti e indiretti, acquisizione e studio delle videoriprese degli impianti di video sorveglianza sia pubblici che privati, perquisizioni personali, domiciliari e veicolari con conseguenti sequestri di stupefacenti.

Nel corso dell’esecuzione delle misure, a cui ha partecipato l’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, all’interno dell’esercizio pubblico nella disponibilità di una dipendente e di un cliente sono state rinvenute delle piccole quantità di stupefacente del tipo cocaina e hashish. I due arrestati al termine degli adempimenti di competenza sono stati rinchiusi nel carcere di Pescara.