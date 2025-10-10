BARATTELLI L’AQUILA: 80ESIMA STAGIONE INAUGURATA DAI VIOLONCELLISTI BRUNELLO E SOLLIMA

L’AQUILA – Due violoncelli di eccezione apriranno l’80/a stagione della Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”, domenica 12 ottobre al Ridotto del teatro comunale.

Mario Brunello e Giovanni Sollima tornano all’Aquila in un incontro fra tecnica e visione, fra radici e futuro.

Un’apertura simbolica: due protagonisti della scena internazionale che dialogano sul confine tra classico e contemporaneo, inaugurando un cartellone di 32 appuntamenti firmati dal direttore artistico Fabrizio Pezzopane, in programma fino al 26 aprile tra il Ridotto e l’Auditorium del Parco.

La concomitanza con la programmazione di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 rappresenta per la Barattelli un’occasione per rinnovare la propria missione: valorizzare i grandi interpreti ma anche promuovere nuove opere pensate per il pubblico aquilano.

Non a caso il concerto inaugurale propone la prima assoluta di ‘Dove finisce l’erba’, brano per due violoncelli scritto da Sollima su commissione della Società per celebrare l’ottantesimo anniversario dalla fondazione. Il compositore racconta di essersi ispirato a una poesia di Giorgio Caproni, dove l’amore “finisce dove finisce l’erba e l’acqua muore”: versi che diventano riflessione sulla distruzione e, insieme, reazione vitale alla follia del mondo. “Il brano ha un suo procedere ritmico e sciamanico – spiega Sollima – con l’uso delle voci come eco di un dialogo interiore. È un modo per restare vivi, per non smettere di lottare”.

Nel programma figurano anche due miniature del compositore ucraino Valentyn Sil’vestrov, omaggi a Schumann e Tchajkovsky, e un raro duetto di Jacques Offenbach (Op. 54 n. 2 in Mi maggiore), pagina di virtuosismo nata nel pieno Ottocento cameristico.

A chiudere il percorso, Lux aeterna di Alexander Knaifel, poesia sonora che unisce contemplazione e malinconia.