BARBARI NELLA RISERVA BORSACCHIO: VOLONTARI RIPULISCONO ENNESIMA DISCARICA ABUSIVA

TERAMO – ll 17 Dicembre i volontari delle guide avevano in programma un monitoraggio delle discariche nel tratto collinare della Riserva Borsacchio. La giornata di sabato era dedicata ai sentieri dell’Accolle.

Oltre 26 le discariche censite frutto di attività illecite. Molti scarti edili di attività di svuotacantine, sanitari, mobili, rifiuti domestici e tanti scarti agricoli compresi fertilizzanti ed altre latte.

“Nonostante non eravamo attrezzati per una raccolta massiccia non c’è la siamo sentita di lasciare una perla della città e della Riserva in queste condizioni. Ci siamo armati di pazienza e buona volontà ed abbiamo iniziato a raccogliere quel che era possibile”, si legge nella nota.

Il risultato sono centinaia di chilogrammi di rifiuti che hanno riempito un intero camioncino.

I rifiuti sono stati accumulati presso il cimitero di Montepagano ed abbiamo avvisato enti per un pronto ritiro.

“Restano 12 discariche . Speriamo nell’intervento del comune a cui abbiamo inviato esposto con mappa geolocalizzata e foto puntuali dei siti. Ora servono soluzioni. Servono fototrappole, serve valutare di rendere ciclopedonale il tratto. Le prossime settimane percorreremo le altre zone collinari e nella mattinata di domani la spiaggia della Riserva lato Cologna. Siamo stremati ma continuiamo”, si legge nella nota.