SOCIETA’ DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA: BARBERA NEL DIRETTIVO NAZIONALE, “LUSTRO PER ASL TERAMO”

TERAMO – Carmelo Barbera, direttore della Uoc di Gastroenterologia della Asl di Teramo, eletto ai vertici della Società italiana di endoscopia digestiva (Sied).

L’altroieri, nel corso del 31° congresso nazionale Fismad ( Federazione italiana Società malattie apparato digerente) il medico è stato eletto nel consiglio direttivo nazionale della Sied, con delega al coordinamento della commissione rapporti con i consigli direttivi regionali.

In sostanza -si legge in una nota della Asl di Teramo – Barbera ricoprirà l’incarico di coordinatore delle sezioni regionali affinché si possa promuovere un sistema in cui ognuna contribuisca attivamente alla crescita della Società nazionale mettendo a disposizione le proprie risorse professionali e beneficiando delle eccellenze presenti sul territorio nazionale.

“Il consiglio direttivo nazionale deve porsi come volano per la crescita della Società operando in stretta collaborazione con i direttivi delle sezioni regionali: il tutto mirato alla crescita professionale degli endoscopisti italiani”, ha dichiarato Barbera.

“Mi congratulo, a nome di tutta la direzione strategica, con Carmelo Barbera: il suo nuovo ruolo nel direttivo Sied porta lustro anche alla nostra Asl, che si avvale di professionisti di alto livello”, ha commentato il direttore generale Maurizio Di Giosia.