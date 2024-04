BARETE: ADDIO A ANGELA MAURIZI

BARETE – Barete (L’Aquila) piange la scomparsa di Angela Maurizi, morta a 57 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

“Una donna straordinaria che ha perso la vita in soli 20 giorni a causa di una malattia ingiusta. La comunità è sconvolta dalla prematura scomparsa di una persona che ha dedicato se stessa interamente alle persone anziane e vulnerabili, offrendo amore, cura e supporto incondizionato”, scrive l’Amministrazione comunale.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Angela, un pilastro della nostra comunità che ha sacrificato tanto per il bene degli altri. Il suo impegno altruista e la sua compassione senza limiti resteranno per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Che il suo esempio di dedizione e generosità ci guidi nel nostro impegno per continuare la sua missione di solidarietà e amore verso chiunque abbia bisogno. Possa Angela riposare in pace, sapendo che il suo impatto positivo sulla comunità e sulle vite che ha toccato rimarrà indelebile per sempre”.