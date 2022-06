BARETE, “CIMITERO NEL DEGRADO, UNA VERGOGNA”: LA DENUNCIA DI OPPOSIZIONE E GRUPPO DI CITTADINI

BARETE – “Lo stato di degrado in cui versa il nostro cimitero è una vergogna. E’ un segno di inciviltà molto grave dal quale vogliamo prendere le distanze, insieme, soprattutto, ad una incommentabile mancanza di rispetto verso i nostri defunti”.

È la denuncia di un folto gruppo di abitanti e della opposizione del comune di Barete, centro ad una quindicina di chilometri dall’Aquila.

Gli strali, sdegnati, sono indirizzati principalmente contro il sindaco, Leonardo Gattuso, e della maggioranza che lo sostiene da oltre quattro anni.

“Erbacce molto alte e quindi la grande trascuratezza e l’abbandono la fanno da padroni – proseguono cittadini ed opposizione della lista “Uniti per Barete” -, riferendosi al cimitero che si trova lungo la strada per il Lago di Campotosto -, proviamo forte preoccupazione e profondo dispiacere. Se il sindaco ed i suoi non si muoveranno, ci rimboccheremo le maniche e lo faremo noi, con i nostri sacrifici. Ma l’indecenza rimane”.

Nel comune aquilano di circa 500 abitanti, il prossimo anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.