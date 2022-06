BARETE: GRANDE FESTA PER I 55 ANNI DI MATRIMONIO DI EMILIO E VITTORIA

LAQUILA . Ben 55 anni di matrimonio e non sentirli, anzi vivendoli giorno dopo giorno con rispetto e amore: grande festa a Barete, in provincia dell’Aquila, per Emilio Gregori e Vittoria, rispettivamente 92 e 85 anni, per l’anniversario festeggiato circondati dall’affetto di figli, nipoti e amici.

Emilio, nato a Barete, lavorava alle Poste, Vittoria è nata a San Vittorino, ed è casalinga. Sono i genitori di Claudio Gregori consigliere comunale di Barete e presidente della Cna L’Aquila, ed Ettore Gregori.

A Vittoria ed Emilio gli auguri dalla redazione di Abruzzoweb.