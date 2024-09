BARETE: I CAMMINI DELLA PREISTORIA, LA MOSTRA ITINERANTE FA TAPPA NELLA CHIESA DI SAN PAOLO

BARETE – Inaugurata la seconda tappa della mostra itinerante “I Cammini della Preistoria” presso la Chiesa di San Paolo a Barete (L’Aquila).

Sabato 28 settembre è stata inaugurata presso la Chiesa di San Paolo, a Barete, la seconda tappa della mostra itinerante “I Cammini della Preistoria”, un progetto realizzato grazie ai fondi Restart – Sviluppo delle potenzialità culturali, in conformità alla Delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016 promossa dal Comune dell’Aquila.

Il Comune di Barete in partenariato con i comuni di Carapelle Calvisio, Bugnara, Bussi sul Tirino e Gagliano Aterno, e con il supporto delle Università di Ferrara e Pisa, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo, della Soprintendenza per Chieti e Pescara, e del CAI – Sezione L’Aquila.

La mostra rappresenta un’importante opportunità per riscoprire e valorizzare il patrimonio preistorico e storico dell’Abruzzo, offrendo al pubblico un’esperienza unica arricchita da eventi culturali, passeggiate tematiche e conferenze.

Orari della mostra:

Venerdì – Domenica: 09:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 (ingresso libero)

Lunedì – Giovedì: 08:30 – 12:30 (su prenotazione riservata alle scuole)

La mostra sarà un’occasione imperdibile per coinvolgere tutta la regione e promuovere la conoscenza delle nostre radici storiche.