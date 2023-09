BARETE: “IL FUTURO DEI PAESI DEL CRATERE SISMICO”, VENERDI’ INCONTRO PUBBLICO

BARETE. Un incontro per fare il punto sull’economia dei territori colpiti dal sisma e valutare le loro prospettive future.

L’iniziativa dal titolo: “Riparazione socio economica del Cratere: prospettive e criticità”, si terra a Barete venerdì 8 settembre alle ore 18 in piazza Umberto Primo.

A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco del centro dell’Alto Aterno, Claudio Gregori.

“Stiamo lavorando per portare la ricostruzione ad un livello differente da quello del mero, se pur fondamentale, rifacimento delle case danneggiate dal sisma.

Per questo”, ha detto Claudio Gregori, “dobbiamo confrontarci tutti assieme per analizzare lo stato attuale delle condizioni economiche di tutti i territori del cratere sismico e ipotizzare quelli che possono essere gli scenari futuri di zone che hanno molto in comune tra loro. Prima tra tutte la necessità di reagire alle problematiche attuali e proiettarsi per il futuro sulla scorta dei tanti benefici arrivati dalla ricostruzione”.

All’iniziativa oltre al sindaco a cui toccherà il comito di aprire i lavori, prenderanno parte Gianni Anastasio, Coordinatore sindaci del cratere sisma 2016, Massimiliano Giorgi vice coordinatore sindaci del cratere sisma 2016, Guido Quintino Liris, Senatore della Repubblica e Guido Castelli commissario straordinario del governo sisma 2016. Insieme a loro tanti altri amministratori dei comuni colpiti dal sisma, persone del territorio e autorità locali.

L’incontro fortemente voluto dal comune di Barete, si avvale del benestare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere del sisma 2016.

L’evento sarà un ottimo volano per avere spunti di riflessione sulle nuove prospettive dei territori che sono stati duramente messi alla prova dal terremoto e dal quel vogliono rinascere più forti di prima.