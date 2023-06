BARISCIANO: FESTA DELLA MUSICA, DOMENICA 25 GIUGNO UNDICI ARTISTI SUL PALCO FIN DAL POMERIGGIO

BARISCIANO – In occasione della 29esima edizione della Festa della Musica, grande evento internazionale che coinvolge anche l’Italia, la Pro Loco di Barisciano (L’Aquila), in collaborazione con “Frequenze”, organizza una giornata all’insegna della buona musica.

L’evento si terrà domani, domenica 25 giugno, a partire dalle ore 16. Per l’occasione si esibiranno undici artisti della zona, tra cantanti e gruppi musicali che, con partenza da Piazza Trieste, si snoderanno tra i vicoli e le piazze del paese creando un’atmosfera unica e suggestiva con la loro musica.

Inoltre, dalle ore 20 la festa si sposterà nella piazza del paese, Piazza del Mercato, dove sarà presente un food truck de “Il Bivacco” per poter continuare la serata con tanto cibo e divertimento e con l’esibizione degli ultimi due gruppi musicali.

I concerti saranno gratuiti ed ogni cantante regalerà momenti di puro spettacolo ed emozione.

Gli artisti presenti saranno:

– BLUE WINE

– L’ODE

– JAY FOX DUO

– QUEI DUE

– TRIO FAREO

– FRANÇOIS E ALESSANDRA

– MARCO DI PAOLO

– ANNALISA

– SINDIKESSAUND

– THE NO NAME

– COCKTAIL PARTY EFFECT

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ed Instagram della Pro Loco Barisciano.