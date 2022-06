BARISCIANO – “Attenzione alle truffe. Le persone che riferiscono di incidenti avvenuti a figli e parenti approfittano per rubare. Non fate entrare sconosciuti in casa. Non fornite informazioni al telefono. Avvisate tempestivamente le forze dell’ordine. Chiamate il 112”.

A lanciare l’allarme è il sindaco di Barisciano (L’Aquila) Fabrizio D’Alessandro che ha diffuso una locandina per avvisare i cittadini dopo i numerosi episodi denunciati nell’ultimo periodo .