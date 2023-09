BARISCIANO: I SERVIZI SOCIALI DI ECAD 5 ATTIVANO ALTRI SPORTELLI PER I RESIDENTI

BARISCIANO – Cresce la rete dei segretariati sociali dell’Ambito Sociale n. 5 Montagne Aquilane con sede a Barisciano. L’iniziativa in grado di rendere ancora più vicini ai cittadini il settore dei servizi sociali, si è concretizzata da poco. In particolare, oltre agli sportelli per così dire storici e già presenti nei comuni di Barisciano, Secinaro, Navelli, Pizzoli e Rocca di Mezzo, (L’Aquila) sono stati attivati anche quelli di Montereale, Scoppito e Tornimparte. La nuova organizzazione è stata resa possibile grazie ad un lavoro di organizzazione e gestione delle risorse in grado di apportare modifiche sostanziali alla rete dei servizi sociali.

“Stiamo parlando di servizi strategici che sono sempre più indispensabili alla popolazione”, ha detto il commissario della Comunità Montana Montagna Aquilana sede dell’ambito sociale distrettuale n. 5, e sindaco di Navelli, Paolo Federico, “per questo la nuova disposizione consentirà di ampliare e rendere ancora più capillare la presenza dei segretariati sociali, che sono la porta d’accesso ai servizi, sul territorio. Credo che grazie all’impegno di tutti e allo sforzo messo in atto per gestire al meglio le risorse, si sia riusciti nell’intento di dare nuovi punti di riferimento alla popolazione che ora potranno fare richieste relative alle tante attività di miglioramento della vita dei cittadini che fanno capo proprio ai servizi sociali. Siamo soddisfatti ma continuiamo a lavorare per ampliare l’offerta dei servizi attraverso la partecipazione a bandi nazionali regionali ed europei”.

“I servizi sociali, nel corso del tempo e grazie alla professionalità e impegno di amministratori e tecnici, stanno diventando un punto di riferimento per tanti cittadini. Quest’ultimi, a loro volta, sono diventati più consapevoli dei propri diritti e delle opportunità. I servizi sociali oltre a borse lavoro, assegni di cura, assistenza domiciliare, scolastica e per anziani forniscono anche tanti spunti per servizi e soluzioni destinate a migliorare la vita dei residenti. L’Ambito Sociale n. 5 Montagne Aquilane annovera 42 comuni e si estende per 1.514 kmq pari al 30% della provincia di L’Aquila e al 14% dell’intera regione”.