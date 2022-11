BARISCIANO: IL 2 DICEMBRE CENA DI NATALE NELLA CASA DI RIPOSO ORGANIZZATA DA CONFARTIGIANATO

L’AQUILA- La Confartigianato ha organizzato una cena di Natale per il 2 dicembre alle 19 per allietare gli anziani ospiti della Casa di riposo di Barisciano intitolata a Giulio Natali.

“Sono orgoglioso di questa iniziativa”, commenta il presidente territoriale Angelo Taffo, “finalizzata ad allietare quelle persone che nella loro vita hanno fatto tanto e se le condizioni del Paese sono migliorate rispetto a tanti anni fa è anche merito loro. Si tratta, in sostanza, di un omaggio a persone che hanno lavorato sodo nella loro vita. Ci sarà anche l’occasione di ascoltare le loro parole che ci racconteranno un mondo che non c’è piu”.

Ovvio che ci sarà una folta rappresentanza di artigiani a omaggiare gli ospiti della Casa di riposo tra i quali vivono anche alcune persone che hanno operato proprio in questo importante comparto.

Per l’evento ci sarà uno chef che si è messo a disposizione per preparare la cena e ed è stata prevista una raccolta di fondi per la spesa. Inoltre si vuole regalare agli anziani un tavolo verde per giocare a carte e un biliardo, tutte cose che aiutano a passare il tempo. Prenotazioni: 0862-080711 e 348-7600600