BARISCIANO: MALORE MENTRE RACCOGLIE VISCHIO, MUORE 78ENNE

BARISCIANO – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada della vecchia discarica di Barisciano (L’Aquila), dove un uomo di 78 anni ha perso la vita mentre stava raccogliendo vischio.

La vittima, Primo Sonaglioni, originario di Fermo, nelle Marche, si trovava nella zona insieme a un’altra persona: erano arrivati sul posto, probabilmente di passaggio, a bordo di un furgone.

Secondo una prima ricostruzione – si legge sul Centro -, avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava vicino al mezzo.

Immediata la richiesta di soccorso della persona che era con lui. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Barisciano. Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 78enne non c’è stato nulla da fare.