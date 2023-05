BAROCCO FRENTANO: CONCERTO NELLA CHIESA DI SAN PAOLO ENTRO LE MURA A ROMA

LANCIANO – A poco più di anno dalla sua nascita, il 27 aprile del 2022, il Barocco Frentano, ensemble già noto per le diverse attività artistiche svolte nel territorio abruzzese sia a livello concertistico che didattico, segnerà un evento davvero significativo ed importante per il proprio territorio.

Per la prima volta il 4 giugno, alle 18.30, un gruppo musicale stabile frentano specializzato in musica barocca, composto da musicisti dediti alla ricerca e allo studio approfondito della letteratura musicale sacra italiana ed europea, terrà un concerto nella basilica di San Paolo entro le mura a Roma.

L’ensemble è diretta dal Maestro Giuseppe Rullo, pianista, compositore e direttore d’orchestra lancianese, “che per primo intuisce l’esigenza di creare un gruppo stabile da camera che ha come obiettivo quello di servire umilmente l’ opera sacra del 600 e 700, un repertorio che rappresenta, per il nostro paese, un tesoro da custodire e che troppo spesso, come lo stesso maestro Rullo afferma, “rischia di non essere sufficientemente valorizzato”, si legge in una nota.

“Il 4 giugno, il pubblico si lascerà attraversare dalle armonie degli affetti barocchi e al contempo rapire dalla bellezza monumentale della famosa basilica di San Paolo entro le mura, apprezzata, come molti sanno, anche per le proprie straordinarie qualità acustiche”.

L’ensemble Barocco Frentano è composto dai seguenti Maestri: il soprano Claudia Nicole Calabrese, il mezzo soprano Alba Riccioni, il primo violino e solista Anton Bianco, che ricopre anche un ruolo di supporto attivo nella vita musicale del gruppo, il secondo violino Kristina Esekova, il violista Pierluigi Cotellessa, il violoncellista Federico Orlando, il contrabbassista Gregory Coniglio, l’organista Maria Laura Susi ed il trombettista Dino Armando Tonelli. Si eseguiranno brani di Handel, Telemann, Torelli, Marcello, Vivaldi, Pergolesi, Rullo.

