BARRIERE ARCHITETTONICHE: “L’AQUILA VISTA DA UNA CARROZZINA”, LA REALTA’ IN UN VIDEO SU YOUTUBE

L’AQUILA – “Trascorrendo un pomeriggio in compagnia di Andrea, un giovane di 44 anni disabile dell’Aquila. Grazie ad Andrea, abbiamo potuto comprendere meglio le difficoltà che incontra quotidianamente con la sua carrozzina”.

Ha realizzato un video importante Gabriele Ferrara, giovane assistente sociale iscritto all’Albo professionale che vive e lavora all’Aquila.

Insieme al suo amico Andrea Carmenini, il dottor Ferrara ha potuto mostrare, “grazie” proprio agli sforzi di Carmenini, le enormi difficoltà di chi, esattamente come quest’ultimo, è costretto ad affrontare le barriere architettoniche nel capoluogo abruzzese in ricostruzione post-sisma.

“Andrea ci ha mostrato come ogni spostamento, che per molti può sembrare banale, rappresenti per lui una sfida. Le barriere architettoniche sono ovunque, ogni piccolo ostacolo diventa un’impresa, e richiede una grande forza di volontà e pazienza”, spiega Ferrara ad AbruzzoWeb.it.

“Abbiamo anche capito quanto sia importante l’aiuto e il supporto della comunità. Andrea ci ha parlato di come i piccoli gesti di cortesia, come tenere aperta una porta o offrire assistenza in strada, possano fare una grande differenza nella sua giornata. Questo pomeriggio trascorso con Andrea ci ha aperto gli occhi su una realtà che spesso ignoriamo o diamo per scontata. Ci ha insegnato l’importanza dell’inclusività e della solidarietà e ci ha mostrato come, con un po’ di empatia e consapevolezza, possiamo contribuire a rendere la vita delle persone con disabilità un po’ più facile”, continua.

“Sto combinando la mia passione per l’assistenza sociale con il desiderio di documentare storie e difficoltà sociali attraverso le esperienze delle persone. Questo approccio non solo aiuta a sensibilizzare il pubblico, ma può anche promuovere una maggiore comprensione e empatia verso le sfide che molte persone affrontano quotidianamente raccontando la loro visione personale. Andrea è un mio amico che si è offerto di raccontare la sua visione della disabilità e come la affronta lui in prima persona. Insieme abbiamo quindi documentato una giornata tipo, portando all’attenzione le difficoltà che affronta una persona con disabilità”, conclude Ferrara. (red.)