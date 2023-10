BARRIERE ARCHITETTONICHE: TURSINI, “ALL’AQUILA ANCORA TROPPE, SERVE PIU’ IMPEGNO PER ELIMINARLE”

L’AQUILA – Si celebra oggi, prima domenica di ottobre, la Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, istituita nel 2003 allo scopo di sensibilizzare alla creazione di una società più inclusiva.

“Come ci ricorda il presiedente della Repubblica, Sergio Mattarella, le barriere architettoniche rappresentano un limite per molte persone, impedendo loro di esercitare i propri diritti – dichiara in una nota l’assessore alla Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini –. A vent’anni dall’istituzione della Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, non si può non riflettere su quanto sia stato fatto in Italia e all’Aquila”.

“La ricostruzione post-sisma – continua l’assessore – è stata l’occasione per ripensare gli spazi in termini di accessibilità, ma ancora oggi persistono barriere che per molte persone rappresentano ostacoli insormontabili”.

“In una città che sia a misura dei suoi cittadini – conclude Tursini – occorre impegno per l’adeguamento e la riprogettazione di strade, marciapiedi, edifici pubblici e privati affinché nessuno venga più escluso”.