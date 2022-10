BARRIERE STRADA PARCO, TUA: “PREVISTI INTERVENTI ABBATTIMENTO CONDIVISI CON ASSOCIAZIONI”

PESCARA – “I lavori autorizzati dal Ministero, prevedono anche interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e mitigazione delle interferenze ai percorsi obbligati”.

È quanto precisa in una nota la società di Trasporto unico abruzzese, Tua SpA, in riferimento a quanto dichiarato dall’associazione Carrozzine Determinate in merito agli interventi sulla strada parco si precisa quanto segue.

“I citati interventi sono stati partecipati e condivisi, sin dall’inizio della loro esecuzione, nelle riunioni tecniche e nei sopralluoghi congiunti in cantiere alla presenza dei rappresentanti della citata associazione per la ricerca delle migliori soluzioni da adottare”, si legge ancora nella nota.