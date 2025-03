BASCIANO: COMUNE ACQUISICE TERRENI PER NUOVA AREA VERDE CON CAMPO SPORTIVO

BASCIANO – “Il Comune di Basciano (Teramo) è lieto di annunciare l’acquisizione ufficiale di nuove aree situate nella zona di Zampitto, nello specifico di fronte alla chiesa di San Giuseppe, per la realizzazione di un’area verde, completa di zona giochi, area ricreativa per animali e un campo sportivo”. Lo annuncia il sindaco Alessandro Frattaroli in una nota.

“Il progetto esecutivo è già stato approvato e sarà incluso nel nuovo bando regionale recentemente pubblicato, che offre finanziamenti per lo sviluppo di nuove aree”.

“Non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo senza i proprietari dei terreni in questione, che hanno sin da subito compreso l’esigenza del Comune e prontamente collaborato. Si ringraziano le famiglie Di Sabatino Giuseppe, Di Sabatino Diego e Di Sabatino Danilo e la Mar Appalti S.r.l nella persona dell’amministratore Domenico Di Gennaro”.