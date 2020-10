BASCIANO: IL 5 OTTOBRE RIPARTE LA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DELLA MATERNA

BASCIANO – Lunedì 5 ottobre tornerà ad essere operativa la mensa nei plessi delle elementari e della scuola materna di Basciano, gestita dalla Nenè Services Società Cooperativa Sociale, che ha vinto la gara d’appalto lo scorso anno.

“Una mensa di grande qualità – annuncia il sindaco Alessandro Frattaroli – grazie alla collaborazione tra la società che gestisce la mensa ed il personale impiegato, dotato di grande professionalità.”

La Nene Services S.C. è attenta all’ambiente preferendo materie prime a km0, l’uso di veicoli a basso impatto ambientale e nuove attrezzature classe energetica A+, detersivi ecologici, riduzione degli imballaggi e compostiera per scarti alimentari.

Altrettanto importante sarà l’incremento qualità e sicurezza alimentare, con approvvigionamenti a frequenza giornaliera, pulizia e sanificazione con il sistema Jonmaster (che prevede l’utilizzo di panni in microfibra di colori diversi ciascuno per ogni superficie da pulire, immersi in appositi contenitori con all’interno il detersivo nelle giuste diluizioni grazie ai dosatori), rintracciabilità alimentare tramite software gestionale ed analisi di laboratorio su materie prime e su prodotti lavorati.

I prodotti alimentari quali olio, pasta, uova, sono di prima qualità, provenienti da agricoltura biologica.

Continuerà ad essere utilizzato il buono elettronico introdotto lo scorso anno che potrà essere ricaricato presso la tabaccheria di Alessio Tiberi e la tabaccheria Blu bar.

Conclude il sindaco Frattaroli “Siamo riusciti ad ottenere un servizio mensa a prezzi contenuti, con un buono pasto al costo di 3 euro, senza rinunciare alla elevata qualità del cibo serviti ai nostri ragazzi.

Ricordiamo che il regolamento dei buoni pasti introdotto dalla nostra Amministrazione, prevede importanti riduzioni per famiglie con più figli che utilizzano il servizio mensa, fino ad arrivare all’esenzione totale per famiglie con basso isee o per bimbi con invalidità certificata”

