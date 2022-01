Basket A2: Cade in trasferta la Lux Chieti sconfitta da San Severo

CHIETI – Ritorno sul parquet amaro per la LUX Chieti Basket che esce sconfitta nella partita di recupero fuori le mura di casa per 88-67 contro una San Severo sempre più spedita in classifica.

I teatini dopo questa sconfitta rimangono dodicesima in classifica a 6 punti, San Severo continua a stupire e sale momentaneamente al quarto posto con 14 punti.

Gli uomini di Maffezzoli partono bene chiudendo il primo quarto a loro vantaggio per 21-26, una volta ripreso il gioco però i padroni di casa cambiano l’inerzia della partita dalla loro parte e mettono a referto un parziale di +10 andando al riposo lungo sul 49-42. Al rientro dall’intervallo i biancorossi tornano a giocare bene e diminuiscono il gap portandosi a -4, il terzo quarto si conclude 65-61 a favore del San Severo. Ultimo quarto però disastroso per i teatini che segnano solamente 6 punti a differenze dei padroni di casa che non mollano il loro ritmo e registrano 23 punti, chiudendo dunque la partita a +21, con un punteggio finale che recita 88-67.

Protagonista della serata si rivela essere Ty Sabin, la guardia statunitense che veste la canotta di San Severo fa registrare la bellezza di 38 punti. Con percentuali al tiro altissime (5/6 da 2 punti e 7/11 da tre punti) si rivela ingestibile per la difesa di Maffezzoli, il tutto condito da 7 assist. Si affianca alla sua prestazione quella dell’ex di turno, Matteo Piccoli, che nonostante segni solamente 6 punti, è indispensabile in difesa, recuperando la bellezza di 12 palloni.

Per la Lux è il capitano Meluzzi a cercare di tenere la squadra in partita con una prestazione da 19 punti e 5 su 7 da oltre l’arco. Da segnalare anche la prestazione del centro Jackson Cameron, l’atleta statunitense ha infatti messo a referto 11 punti e catturato 10 rimbalzi.

La LUX Chieti avrà già l’opportunità per rifarsi contro la Ristopro Fabriano nella partita che si terrà il 16 gennaio alle ore 18 presso il PalaTricalle. I marchigiani attualmente sono ultimi in classifica con 4 punti.