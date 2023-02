BASKET A2: MOKAMBO CHIETI OSPITA FORTITUDO BOLOGNA PER CONFERMARE SVOLTA

CHIETI – La Mokambo Chieti è pronta a tornare tra le mura di casa per affrontare, , domenica 12 febbraio, la storica Fortitudo Bologna nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di serie A2.

I ragazzi di coach Rajola arrivano da due trasferta molto dispendiose, la prima persa 67-61 sul campo di San Severo, la seconda vinta con convinzione contro la Umana Chiusi per 59-73.

Grazie all’ultimo risultato positivo ottenuto, i biancorossi si sono portati a 10 punti, rimanendo però il fanalino di coda del girone Rosso, a sole due lunghezze di distanza da San Severo e Ravenna.

La vittoria è però risultata fondamentale in vista della classifica post-season, che ora vede la Mokambo sopra Chiusi per differenza canestri, in piena zona salvezza, con 8 punti.

La storica società bolognese milita invece nelle zone alte della classifica, ricoprendo attualmente la sesta posizione con 22 punti, gli stessi di Cividale.

Il coach dei biancorossi, Rajola analizza così la situazione attuale dei biancorossi, che hanno ottenuto la prima vittoria in trasferta: “La vittoria di Chiusi ci lascia la consapevolezza del fatto che possiamo vincere fuori casa. Abbiamo conquistato i due punti in maniera autoritaria, ribaltando la differenza canestri ed è sicuramente un successo che aumenterà la fiducia nel futuro e la consapevolezza nei nostri mezzi. -L’allenatore teatino continua poi mettendo in luce i punti forti dei loro prossimi avversari- La Fortitudo è una squadra che gioca bene e che ha tanti punti nelle mani. Spero che sia una bella partita, con tanto pubblico e che sia una bella giornata di sport. Sarà una gara sicuramente importante ed interessante dal punto di vista tecnico. Il talento di un gruppo di italiani del calibro di Fantinelli, Aradori, Cucci la rende una squadra di alto livello. Mi aspetto un match in cui daremo continuità alle ultime prestazioni, in cui ci giocheremo il risultato fino all’ultimo possesso.”

A guidare la Effe ci sarà tutta l’esperienza di coach Dalmonte, che dopo aver portato la squadra alla salvezza in serie A nella stagione 202/2021, e dopo la sua breve permanenza come allenatore della Skyliners Francoforte (squadra che milita nella massima serie del campionato tedesco), ha fatto il suo ritorno sulla panchina dei bolognesi nel tentativo di riportarli nella massima serie.

Gli avversari dei teatini arrivano da due convincerti vittorie di fila, quella contro Udine (97-67) e quella in trasferta sul campo di Rimini (81-83), dimostrandosi dunque una delle squadre più temibili da affrontare del girone.

I biancoblu possono vantare un roster di categoria sicuramente superiore, la cabina di regia sarà affidata al riconfermato Fantinelli (9,7 ppg) e al mortifero tiratore Panni (6,2 ppg).

Nel ruolo di guardia ci saranno il fuoriclasse Thornton (13,6 ppg) e il giovanissimo 2004 Niang (0,7 ppg).

Sul reparto di esterni, uno dei più completi per la Effe, agiranno il veterano Aradori (15,1 ppg), l’ex Udine Italiano (9,1 ppg), l’ex Scafati Cucci (11,5 ppg), Davis (8,2 ppg) e Biordi (0,8 ppg).

A lottare sotto canestro ci sarà il pivot ex Stella Azzurra Barbante (7,9 ppg).

I teatini, sotto la guida di coach Rajola, dovranno dare sfoggio a tutte le loro qualità ed energie per riuscire nell’impresa di ottenere i 2 punti fondamentali.

Il Chieti affiderà la cabina di regia al giovane ma carismatico Bartoli (10 ppg), all’esperto Spizzichini (3,1 ppg) e alla giovanissima sorpresa Reale (3,5 ppg).

Nello spot di guardia ritorna disponibile il miglior terminale offensivo della squadra, Jackson (18,5 ppg), subito decisivo nella vittoria contro Chiusi con i suoi 18 punti, affiancato dal giovanissimo Gjorgjevikj.

Sugli esterni, i biancorossi dovranno fare a meno di Vrankic ceduto alla OraSi Ravenna, ma a ricoprire il ruolo ci saranno comunque l’americano Roderick (15 ppg in appena 3 partite), il classe ‘96 Mastellari (9 ppg) e l’ex San Severo Serpilli (8,6 ppg).

A lottare sotto i tabelloni del PalaTricalle ci saranno il capitano Ancellotti (9,9 ppg) e il giovane Thioune (3,4 ppg).