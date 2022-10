BASKET A2: MOKAMBO CHIETI, SFUMA NEGLI ULTIMI MINUTI RIMONTA CONTRO IL FERRARA

CHIETI – Non arriva la seconda vittoria in campionato per la Mokambo Chieti, sconfitta in casa della Tassi Group Ferrara per 89-82, nella gara valida per il terzo turno del campionato di serie A2.

La classifica del girone Rosso vede dunque i teatini all’undicesimo posto con 2 punti ottenuti in 3 gare.

Gli attacchi di entrambe le squadre faticano a segnare, dopo poco più di 2 minuti il punteggio è infatti di 2 pari.

La Mokambo prova a fuggire, con la tripla di Bartoli ed il canestro di Vrankic (4-7), ma i padroni di casa si rifanno sotto con l’ex di giornata Amici (8-7 a poco meno di 5 minuti).

I padroni di casa sono bravi a sfruttare i loro punti forti, come il gioco in post ddi Amici, e segnano punti facili (15-12). I teatini sono bravi a rimettersi avanti con Jackson e la bomba di Reale (17-19), ma la tripla di Jerkovic consegna il vantaggio alla Tassi Group allo scadere dei primi 10 minuti di gioco (22-19).

La Tassi Group riparte subito forte, con Pianegonda, Cleaves e Campani, e costringe coach Rajola al timeout in meno di 2 minuti di gioco. L’inerzia non cambia, e al minuto 12 Ferrara tocca la doppia cifra di vantaggio grazie al canestro del solito Cleaves (34-23).

La reazione dei biancorossi è però furente, e con un parziale di 0-14, i teatini costringono coach Leka al timeout a 3 minuti dalla pausa lunga (34-37).

Il minuto di sospensione è utile ai padroni di casa, e questa volta sono loro a piazzare un importante parziale di 9-0, che li riporta sul +6 (43-37). Allo scadere, la tripla di Jerkovic riporta i padroni di casa sul +10, e alla sirena il punteggio si attesta sul 50-40.

L’avvio di terzo periodo è da incubo per i teatini, a tre minuti dalla ripresa delle ostilità coach Rajola è costretto a chiamare il minuto di sospensione (61-44). Chieti prova a rientrare in partita, anche grazie ad un antisportivo fischiato a Smith, e 2 minuti dalla fine del quarto il punteggio è di 64-51. L’ultima parte del quarto continua a sorridere ai padroni di casa, che allungano il vantaggio toccando il +18 (72-54).

La Mokambo non si arrende, e riesce a recuperare qualche punto (75-67 a 3 minuti dalla ripresa del gioco). Amici trova il canestro da oltre l’arco, ma la schiacciata di Alibegovic spinge coach Leka a chiamare timeout (78-67 a 6 minuti dal termine dell’incontro).

La rimonta dei ragazzi di coach Rajola però, anche a causa delle numerose palle perse, stenta a decollare e a 3 minuti dalla fine dell’incontro il punteggio è di 83-74.

Chieti però non molla, aumenta l’intensità in difesa, e in attacco spinta da Jackson e Vrankic si riporta a -3 (85-82), quando mancano pochi secondi alla fine del match. Un fallo antisportivo fischiato a Bartoli mette definitivamente fine all’insperata rimonta biancorossa, al suono della sirena finale il punteggio è di 89-82 per i padroni di casa.

La Tassi Group Ferrara conquista la prima vittoria in campionato grazie alle giocate della guardia statunitense, Cleaves, migliore in campo con 23 punti (6/7 da 2 punti, 2/6 da 3 punti), seguito dall’ex biancorosso Amici, autore di 19 punti. Doppia cifra raggiunta anche per il secondo atleta a stelle e strisce, Smith, che ha messo a segno 13 punti, gli stessi di Jerkovic. A segno infine Campani (7 punti), Bertetti (6 punti), Tassone e Pianegonda (4 punti).

Per la Mokambo Chieti non bastano invece i 19 punti di Jackson e i 15 di Bartoli, i teatini sono oltremodo puniti dalle 19 palle perse. A segno per i biancorossi anche Vrankic (12 punti), Mastellari (10 punti), Serpilli (9 punti), Alibegovic (7 punti), Reale (5 punti), Ancellotti (4 punti) e Boev (1 punto).

La Mokambo Chieti avrà l’occasione di potersi rifare davanti al proprio pubblico, il prossimo incontro è infatti fissato per domenica 23 ottobre contro la Unieuro Forlì.