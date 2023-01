BASKET A2: PER MOKAMBO CHIETI SFIDA CASALINGA CONTRO STINGS MANTOVA

CHIETI – La Caffè Mokambo Chieti è pronta a scendere domani, domenica 22 gennaio, sul parquet del PalaTricalle per affrontare la fondamentale gara contro la Stings Mantova, valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A2.

I biancorossi attualmente sono il fanalino di coda del girone Rosso, con solamente 6 punti ottenuti, ma seguendo la nuova formula del campionato di serie A2, che prevede la formazione di un ulteriore girone dopo la stagione regolare costituito dalle ultime 4 squadre del girone Verde e le ultime 5 squadre del girone Rosso, Chieti attualmente si troverebbe, nella classifica post-season, in zona playout con 4 punti, insieme a Ravenna, Monferrato e Cremona.

Mantova invece, che nel girone Rosso occupa la decima posizione con 14 punti, si troverebbe in zona salvezza nella classifica post-season con 6 punti. Dunque la vittoria permetterebbe ai teatini di recuperare il gap che divide le due squadre.

Il coach della Mokambo, Stefano Rajola, si esprime così alla viglia di un incontro particolarmente delicato: “Mantova è una squadra che viene dalla vittoria di San Severo e che ha in Miles il proprio faro. Anche loro hanno cambiato giocatori, inserendo atleti dal talento di Iannuzzi. Il loro gruppo di italiani è di ottimo livello. Tutte queste gare casalinghe sono tirate, non so cosa aspettarmi ma vorrei che i nostri ragazzi giocassero alla grande, esprimendo le proprie potenzialità e portando a casa i due punti.- Rajola poi torna a esprimersi sulla gara di domenica scorsa giocata contro Forlì- Ho detto ai ragazzi che dovevano prendere la sconfitta della partita di Forlì come una vittoria perché siamo stati avanti fino a 10 secondi dalla fine. Abbiamo perso al supplementare senza Vrankic e Jackson e i ragazzi hanno dimostrato prima di tutto a loro stessi di poter competere. Dobbiamo prendere questa partita come spinta in più per poter giocare al meglio la sfida in casa con Mantova.”

I mantovani sono guidati da coach Zanco, subentrato dopo l’esonero di Valli.

La Staff affida la cabina di regia al suo miglior realizzatore, lo statunitense Miles (18,6 ppg), che torna nel campionato italiano dopo la sua parentesi nella scorsa stagione con l’Al Widhat, nel campionato giordano (22,9 punti di media).

Lo spot di guardia è affidato al classe 2001 Calzavara (6,1 ppg), prelevato da Pavia dopo la sua buona stagione in serie B, è ben coadiuvato dal più esperto Circonia (4 ppg).

Gli esterni della Stings saranno lo statunitense Ross (12,2 ppg), ex Kosarkaski klub Zlatibor Cajetina, squadra del campionato serbo, i veterani Cortese (9,2 ppg) e Janelidze (3,8 ppg) e la rivelazione Veronesi (12,2 ppg).

A lottare sotto canestro ci saranno il classe ‘91 Iannuzzi, arrivato a stagione in corso dalla Juvi Cremona, e in 3 partite ha collezionato una media di 8,3 punti, e l’ex Pozzuoli Morgillo (3,6 ppg).

Per la Mokambo Chieti la gara ha dunque un peso specifico notevole, e la vittoria al momento è l’unica cosa che conta per i ragazzi di coach Rajola, che per rialzare la testa si affidano al solito Bartoli (10,4 ppg) in cabina di regia, ben affiancato da Reale (2,6 ppg) e Spizzichini (4 ppg).

Nel ruolo di guardia è mancato l’apporto di Jackson, costretto ai box a causa di problemi fisici, ma che quando è presente è sempre decisivo per i biancorossi, sta infatti viaggiando con una media di 18,5 punti ad allacciata di scarpe.

Sugli esterni la Mokambo potrà contare sulle qualità del nuovo innesto Roderick, pronto per scendere in campo già questa domenica e carico per aiutare la squadra a uscire dal periodo buio. Ad affiancarlo ci saranno le certezze Mastellari (9,6 ppg), Serpilli (7,9 ppg) e Alibegovic (4,1 ppg), pronto a dare il suo contributo anche Vrankic (16 ppg), assente nell’ultima gara contro Forlì a causa di problemi fisici.

A contrastare l’esperienza e i centimetri di Mantova ci penseranno il capitano Ancellotti (9,1 ppg) e il più giovane Thioune (6 ppg), giunto a Chieti nel corso della stagione proprio da Mantova.