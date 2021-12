BASKET A2: PERDE A FERRARA LA LUX CHIETI, TEATINI PUNTANO ALLA RISCOSSA CON STELLA AZZURRA ROMA

FERRARA – Si conclude con una sconfitta la 10º giornata del girone rosso di serie A2 del campionato maschile per la Lux Chieti che non riesce a trionfare all’MF Impianti Palace contro un’ormai spedita Top Secret Ferrara.

I teatini sono riusciti a tenere testa alla formazione di casa per i primi due quarti andando a riposo sul 45-41.

Terzo quarto che condanna i biancorossi, i padroni di casa riescono infatti a mettere a segno diversi parziali toccando anche il +17 (63-46), ma da qui in avanti la partita si rivolge verso un’unica direzione nonostante una timida reazione della Lux che riesce a riportarsi sul -10 ma che rimane troppo imprecisa da oltre l’arco ,con solo il 14% di realizzazione, non riuscendo quindi a colmare del tutto il gap.

La partita si conclude sull’ 87-76 per la Top Secret Ferrara che si porta al 6º posto in classifica con 10 punti.

Da segnalare per la Lux la buona prestazione di Woldetensae che mette a referto 16 punti, mentre male Meluzzi che registra uno 0/6 da tre punti, sul fronte Ferrara invece si distingue Fabi con 18 punti e un’ottima percentuale al tiro (1/2 da 2 punti 3/7 da 3 punti).

Anche il coach della Lux Massimo Maffezzoli si sofferma sulla brutta prestazione al tiro: “dato evidente è la differenza realizzativa nel tiro da 3 punti. Guardo alla qualità dei tiri che abbiamo costruito, che è una buona qualità e da qui dobbiamo ripartire. Ho apprezzato che fino alla fine abbiamo cercato di giocare, segno che stiamo crescendo dal punto di vista del gruppo.”

Si ritiene invece soddisfatto l’allenatore del Ferrara Spiro Leka: “sono soddisfatto perché continuamo a giocare in emergenza, la bravura della squadra è che ha un identità nonostante tutto. Avevo chiesto nel terzo quarto di chiudere la partita, sono stati bravi ad iniziare subito bene. Adesso dobbiamo cercare una continuità nei risultati.”

La prossima sfida per i teatini si terrà domenica 12 dicembre in casa presso il PalaTeicalle Sandro Leombroni contro la Stella Azzurra Roma, partita molto importante in quanto le due formazioni sono ferme a 6 punti e sono rispettivamente 11º e 12º in classifica.