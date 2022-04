BASKET ABRUZZO: CHIETI BLINDA LA SALVEZZA CONTRO CAPO D’ORLANDO

CHIETI – La LUX Chieti Basket conquista la vittoria nel primo turno della fase ad orologio valida per la Serie A2, superando la Capo D’Orlando con il punteggio di 99-89, non tradendo le aspettative del pubblico presente al PalaTricalle.

I teatini partono subito con il piede schiacciato sull’acceleratore, con la coppia Sims-Bartoli, che piazza un parziale di 8-0, costringendo coach Cardani al timeout in solamente 3 minuti di gioco.

Poser sblocca il punteggio per i suoi con 1/2 ai liberi, ma Meluzzi risponde con un gioco da 3 punti, e realizzando dalla lunetta porta i padroni di casa sul 10-1.

Capo D’Orlando prova a recuperare punti, aggrappandosi all’esterno Poser, autore dei primi 7 punti della squadra, i teatini però sono bravi in fase realizzativa, e con la tripla di Amici si mantengono sui 10 punti di vantaggio al primo giro di boa (17-7).

Nonostante la doppia cifra di vantaggio, coach Calvani non è soddisfatto delle troppe palle perse, ed al minuto 7:31 chiama il minuto di sospensione. I teatini sono bravi a rientrare in campo con la stessa intensità, e grazie alle triple di Sims e Meluzzi sfiorano le 20 lunghezze di vantaggio (28-9), ma allo scadere, King realizza, e i primi dieci minuti terminano sul punteggio di 28-11.

Nel secondo quarto Capo D’Orlando è più propositiva, e in meno di 2 minuti accorcia lo svantaggio grazie alla tripla di King e al 2+1 di Reggiani. I canestri di Meluzzi e Bartoli però costringono nuovamente coach Cardani ad una sospensione del gioco al minuto 12:13.

Capo D’Orlando ha l’occasione di recuperare punti, con i teatini che sono poco precisi in fase offensiva, ma il gioco da 3 punti non concretizzato da Vecerina tiene i padroni di casa sul 35-23, che tornano a trovare il canestro con Bartoli e Graziani, arrivando a toccare i 17 punti di vantaggio (40-23).

Nonostante un Poser in gran serata, i teatini continuano a macinare punti, ed il secondo quarto si conclude con il pesante punteggio di 54-37.

Chieti rientra bene in campo dopo la lunga pausa, e con la coppia Sims-Jackson si porta sul 60-39, gli ospiti però si affidano al loro americano Mack, che riporta il punteggio sul 65-51, e costringe coach Calvani a chiamare il minuto di sospensione (minuto 25:00).

I teatini riprendono a segnare, e guidati da uno splendido Meluzzi, si portano sul 72-58.

Gli ospiti però dimostrano di avere voglia di vincere, e con due triple ravvicinate, riducono lo svantaggio ai soli 10 punti (74-64), ma il canestro di Amici sul finale fa terminare il terzo periodo sul 76-64.

Gli ultimi 10 minuti di gara sono intensissimi, un’ingenuità di Amici, che viene espulso per somma di tecnico ed antisportivo, permette agli ospiti di recuperare punti con il 2/2 dalla lunetta di Bartoli (80-72), al quale però risponde il fratello con la canotta biancorossa, Saverio Bartoli, e sul tiro realizzato poco dopo da Sims, che porta sul punteggio di 84-73, coach Cardani chiama nuovamente timeout.

Al rientro dal timeout Traini prova a tenere vivi i suoi realizzando da tre punti, e con Poser, Capo D’Orlando si rimette pericolosamente in partita, portandosi a sole 5 lunghezze di svantaggio (84-79), quando mancano meno di 3 minuti alla fine della gara.

I padroni di casa però si affidano alla coppia americana Jackson-Sims, che riporta la LUX sui 10 punti di vantaggio (91-81), e coach Cardani al minuto 38:55 chiama nuovamente timeout.

Nonostante i pericolosi canestri di Mack, i teatini sono bravi a segnare, e riescono a congelare il risultato sul favorevole punteggio di 99-89.

I teatini sfiorano i 100 punti, spinti dai 22 punti di Meluzzi (il migliore dei suoi), e non solo. Sims si ferma poco sotto con 20 punti, 19 sono invece i punti del giovanissimo Bartoli, e 18 quelli di Amici.

A tenere in vita Capo D’Orlando non sono bastati i 19 punti dello straripante Traini, seguito dai 17 punti della coppia King-Poser e dai 16 dell’americano Mack.

La seconda giornata della fase ad orologio si terrà mercoledì 20 Aprile, con i teatini chiamati alla trasferta presso il PalaConad di Trapani, per affrontare la 2B Control Trapani.