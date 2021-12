BASKET ABRUZZO: DOMENICA ATTESO DERBY TRA ROSETO E TERAMO, GIULIANOVA OSPITA LUISS ROMA

TERAMO – Nuovamente in campo questa domenica 19 dicembre alle ore 18 le tre squadre abruzzesi, per disputare la tredicesima giornata del campionato di serie B girone C di basket.

Giornata che vede in scena l’attesissimo derby tra la Liofilchem Roseto e la Rennova Teramo, Giulia Basket Giulianova sarà occupata in casa contro la SSD LUISS Roma per cercare la quarta vittoria in campionato.

Evento principale di giornata è sicuramente il derby tra la Rennova Teramo e la Liofilchem Roseto che si giocherà a Teramo presso il PalaScapriano alle ore 18.

Entrambe le squadre cercheranno la vittoria per obiettivi diversi: il Teramo per rialzarsi dopo le due sconfitte rimediate in campionato, l’ultima arrivata la scorsa giornata in casa contro il Cesena per 61-66.

Il Roseto, a 22 punti, per staccare ancora di più le dirette concorrenti e portarsi a +6, infatti questa giornata si affronteranno in un derby anche le squadre di Rieti, la Real Sebastiani e la Kienergia Rieti, entrambe a 18 punti in classifica.

Teramo che attualmente si trova al decimo posto in classifica con 10 punti, risulta essere una delle migliori difese del campionato, ma può comunque contare su buoni giocatori offensivi come Cucco e Bottioni, mentre Roseto è in questo momento l’attacco migliore del campionato, la partita si preannuncia essere molto equilibrata.

La squadra ospite può sicuramente affidarsi ai suoi giocatori più in forma in particolare Valerio Amoroso e Aleksa Nikolic per impensierire la solidità difensiva del Teramo, infatti entrambi i giocatori del Roseto viaggiano con una media al tiro altissima.

Queste le parole del coach della Liofilchem Danilo Quaglia su come vanno preparate partite così importanti: “Un derby si prepara come tutte le altre partite di sicuro a livello tecnico, poi a livello mentale sicuramente cambia l’approccio, l’atteggiamento che devi avere in campo, e a maggior ragione sapendo che noi siamo la capolista e loro non lo sono, quindi avranno motivazioni extra per batterci e di sicuro entreranno in campo con tanta energia. Vorranno provare a giocarsi la partita nel loro modo, dobbiamo essere consapevoli e pronti che non solo affronteranno la capolista ma affronteranno anche Roseto, dobbiamo farci trovare pronti”.

Il presidente della Rennova Teramo, Fabio Nardi, è entusiasta di poter rigiocare nuovamente il derby davanti ad un pubblico ed invita i tifosi di entrambe le squadre a partecipare a questo evento, ovviamente nel limite della capienza del palazzetto: “Questo derby sarà giocato su una cornice di pubblico sicuramente importante ma con le ridotte potenzialità del palazzetto. A tal proposito noi abbiamo accolto all’inizio della settimana la richiesta da parte della società del Roseto di avere un numero importante di biglietti. Non abbiamo dato i soliti canonici 10%, li abbiamo quasi più che raddoppiati con un buon 25% di biglietti venduti al pubblico del Roseto”

Giulia Basket Giulianova nuovamente impegnata in casa al PalaCastrum per ospitare alle ore 18 la SSD LUISS Roma, sfida importante per la classifica di entrambe le formazioni in quanto la vincitrice si porterà a +2 rispetto alla diretta avversaria, le squadre infatti al momento possono contare 6 punti e sono rispettivamente tredicesima e dodicesima nella classifica attuale.

Giulianova arriva da una vittoria importante contro la Sutor Montegranaro per 67-62, vittoria che ha spezzato un periodo negativo che andava avanti da diverse giornate e ha sicuramente riportato morale alla squadra. Partita che ha messo in luce nuovamente le qualità offensive dell’ala del Giulianova, Giovanni Fattori, autore di una prestazione da 20 punti, dimostrandosi il vero trascinatore della squadra.