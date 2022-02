BASKET ABRUZZO: IN SERIE A2, IMPRESA DELAL LUX CHIETI, SUPERATA IN CASA IL RAVENNA

CHIETI – Trionfo casalingo per la LUX Chieti Basket che supera di misura la Orasì Ravenna con il punteggio di 82-75 nella partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A2 (girone rosso).

Con una grande prova gli uomini di Maffezzoli riescono a superare quella che è da considerare una delle squadre migliori del girone, seconda in classifica, prima di questa sconfitta (ora in terza posizione), e che fino ad ora vantava 26 punti raccolti. I teatini invece grazie a questa vittoria riescono a tenersi ancorati alla decima posizione con 16 punti, a pari merito con Forlì, e a soli due punti dalla Eurobasket Roma (18 punti).

“È stata una grande partita da parte del collettivo.- esordisce così il coach dei teatini, Massimo Maffezzoli, soddisfatto della prestazione corale dei suoi-Quando vuoi vincere contro una squadra come Ravenna, che ha meritatamente dimostrato di essere seconda in campionato grazie al suo gioco di squadra, non puoi che provare ad essere squadra. Nonostante le difficoltà nel primo tempo, gli aggiustamenti fatti nel secondo ci hanno permesso di crescere dal punto di vista dell’energia, soprattutto difensiva. Quando abbiamo alzato le percentuali dal tiro da 3 la partita ha sicuramente cambiato inerzia, siamo stati bravi a mettere il naso avanti e, nonostante qualche patema nel finale, devo dire che anche vincerla così è un’altra dimostrazione che oggi abbiamo giocato di squadra. Ogni partita vinta adesso può fare la differenza nel nostro percorso, quindi un grandissimo merito va ai miei ragazzi, che sono stati in grado di disputare un secondo tempo di alto profilo dal punto di vista dello stare assieme e dell’agonismo.”

La partita si va ad aprire subito in favore dei teatini con un tiro da oltre l’arco realizzato da Meluzzi, e in pochi minuti un altro canestro di Tsetserukou li porta sul 5-0. Gli avversari rispondono però con due triple di fila messe a segno da Denegri (5-6), e continuano a trovare il canestro grazie a Sullivan. Ravenna ancora a segno con una tripla, stavolta di Gazzotti, si porta sul punteggio di 11-14, ma sono Jackson e Meluzzi a ristabilire la parità (15-15).

Dopo alcuni minuti di stallo, gli ospiti ritroveranno la via del canestro grazie a due giocate di Cinciarini, che prima segna dalla media distanza, e poi trova il canestro del più 4 da oltre l’arco, portando, alla prima pausa, il punteggio sul 22-26.

Nei primi minuti del secondo quarto Ravenna tenta la fuga, portandosi a sette lunghezze di vantaggio con l’ennesima tripla di Sullivan (22-29). Ma è Bartoli a tenere i teatini aggrappati al punteggio, grazie a due canestri realizzati da dentro l’area (26-29). A metà del quarto, gli ospiti, riusciranno a trovare un nuovo massimo vantaggio, prima di 9 punti (28-37), e poi di 12 punti (32-44) con una tripla di Cinciarini. Sarà il canestro di Sims a portare il punteggio sul 34-44 in chiusura di quarto. Al rientro in campo i teatini reagiscono, e grazie a Sims prima e alla tripla di Meluzzi poi, si riportano a soli 3 punti di svantaggio (44-47).

È ancora Meluzzi a riportare sul meno 2 il punteggio (48-58), ma la qualità degli ospiti riemerge e riescono a riportarsi a 7 lunghezze di vantaggio (48-55). Ma è ancora una volta il solito Meluzzi a riportare il punteggio sul 60-64 in fine di quarto. Ed è grazie ad un ultimo quarto quasi perfetto che i biancorossi si porteranno a casa la partita.

In poco più di 2 minuti ritrovano prima il pareggio con un appoggio di Jackson (64-64), ma è l’ennesima tripla di Meluzzi a suonare la carica e portare i teatini al comando sul punteggio di 67-64. Da qui in avanti i ragazzi di Maffezzoli riusciranno a gestire il vantaggio, evitando di far rientrare in gara Ravenna, raggiungendo anche un massimo vantaggio di 9 punti (78-69). Gli ospiti cercheranno inutilmente di impensierire la difesa teatina negli ultimi minuti di partita, ma gli errori in attacco sono troppi, e un decisivo 2/2 ai liberi di Bartoli mette il risultato in sicurezza sul 82-76.

La LUX è riuscita a portarsi a casa la vittoria grazie ad una prestazione corale, sono infatti quattro i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra. Il miglior realizzatore è stato il capitano Davide Meluzzi, protagonista con 19 punti (5/8 da 2 punti, 3/8 da 3 punti), lo segue Alessandro Amici con 16 punti (4/8 da 3 punti) arricchiti da 9 assits per i compagni. In doppia cifra anche gli statunitensi Sims (14 punti) e Jackson (10 punti).

Anche in sponda Ravenna sono quattro i giocatori ad aver raggiunto la doppia cifra: Sullivan, con 20 punti, si conferma essere il miglior realizzatore della gara, lo seguono Tilgham (18 punti), Cinciarini (14 punti) e Denegri (10 punti).

Il prossimo impegno vede la LUX Chieti occupata domenica 27 febbraio, alle ore 18, presso il PalaMangano, per affrontare la Givova Scafati, alla testa solitaria del girone rosso con 30 punti.