BASKET ABRUZZO: PERDONO LUX CHIETI, ROSETO E GIULIANOVA, TERAMO SI IMPONE CONTRO ANCONA

TERAMO – In Serie A2 perde in rimonta la Lux Chieti nella trasferta di Chiusi. In serie B sconfitta del Roseto dopo 13 vittorie, Teramo grande trionfo contro Ancona, per il Giulianova sfuma la vittoria contro Jesi.

Questo il bilanci delle abruzzesi nel basket.

Per quanto riguarda la serie A2: la Lux Chieti esce inaspettatamente sconfitta dal campo della Umana Chiusi per 82-78. I teatini dopo questa bruciante sconfitta scendono all’undicesimo posto con 12 punti nel campionato di serie A2.

Gli uomini di Maffezzoli buttano all’aria tutto quello di buono fatto in partita nell’ultimo quarto dove subiscono la forza travolgente di Chiusi che ribalta il punteggio con un parziale di 30-12.

Nei primi due quarti il gioco è molto equilibrato e ricco di canestri in entrambe le metà campo, con Chieti che alla fine del secondo quarto piazza un primo parziale per staccare gli avversari e andare a riposo sul 37-49.

A inizio terzo quarto i teatini continuano a spingere in attacco arrivando a sfiorare le 20 lunghezze di vantaggio (37-54), costringendo il coach Bassi a chiamare un timeout. Al rientro in campo la reazione di Chiusi non si fa attendere e riducono il gap, ma grazie all’asse Meluzzi-Sims i teatini raggiungono un nuovo massimo vantaggio staccando gli avversari di 19 punti (42-61).

Con un nuovo capovolgimento di fronte i padroni di casa riducono il gap e vanno a riposo sul punteggio di 52-66. Nel quarto ed ultimo periodo però l’inerzia cambia, dopo una prima parte equilibrata i ragazzi di coach Bassi grazie ad un forsennato pressing riescono a mettere in crisi l’attacco della LUX, e a rientrare in partita portandosi in vantaggio (73-72) a pochi minuti dalla fine. Non basta la tripla di Meluzzi a rimettere in corsa i teatini ed ormai la partita va terminando 82-78 in favore di Chiusi.

Vittoria che per la Umana Chiusi arriva sicuramente grazie alla pazzesca prestazione del play statunitense Medford autore di 28 punti, a fargli compagnia i suoi due compagni di squadra Pollone e Wilson entrambi hanno concluso con 20 punti segnati.

Per il Chieti si è messo in luce nuovamente il capitano Meluzzi con un’ottima prestazione al tiro, è arrivato a segnare 26 punti. Positivo anche l’esordio dell’americano Sims, che raggiunge la doppia cifra segnando 10 punti.

I teatini potranno provare a cancellare questa brutta sconfitta il 6 febbraio al PalaTricalle, dove ospiteranno la Next Nardò, dodicesima in campionato con 10 punti, che dista solamente 2 punti dai biancorossi.

Veniamo alla serie B.

Si interrompe improvvisamente a 13 la striscia di vittorie consecutive della Liofilchem Roseto, che esce sconfitta dal campo della Andrea Costa Imola per 64-52. Strappa una fondamentale vittoria la Rennova Teramo contro la Luciana Mosconi Ancona sconfitta 59-54. Esce invece sconfitta all’ultimo anche la Giulia Basket Giulianova sopraffatta da Jesi per 80-83.

La classifica della serie B (girone C) dopo i risultati della diciassettesima giornata, si presenta con Roseto ancora prima a 30 punti e con distacco dalla seconda (Rieti a 24 punti), la Rennova al decimo posto ma con 16 punti e Giulianova ferma al quattordicesimo posto con 6 punti.

Sicuramente sorpresa della diciassettesima giornata è la sconfitta del Roseto rimediata in casa di Imola, l’ultima era arrivata contro la LUISS Roma il 16 ottobre scorso.

I rosetani scendono in campo con poche idee, e faticano soprattutto l’attacco, fino ad oggi il Roseto aveva segnato 83 punti di media, ma la difesa imolese ha bloccato i biancazzurri a soli 52 punti, che hanno trovato con difficoltà la via del canestro soprattutto da oltree l’arco, con un misero 16% da 3 (5 su 31).

Fin dal primo quarto sono stati i padroni di casa a dettare il gioco, che però si sono imposti soprattutto nel terzo periodo dove hanno segnato 14 punti ma ne hanno subiti solamente 7, chiudendo con il punteggio di 46-32.

Ultimo quarto che non inverte la rotta, dopo aver raggiunto le 11 lunghezze di vantaggio (64-43) i padroni di casa hanno lasciato solamente un piccolo spiraglio per far rientrare in partita Roseto, che solo negli ultimi minuti di gioco torna a segnare, ma non è bastato e la partita si è spenta sul 64-52.

Danilo Quaglia, allenatore del Roseto trova le prove della brutta prestazione nella preparazione sbagliata durante le scorse settimane:“Abbiamo fatto una brutta partita, nelle ultime settimane ci siamo allenati male quindi sappiamo che dipende da noi, se ti alleni male giochi male. È da settimane che ci alleniamo male, con superficialità e quando ti alleni così le partite le perdi.

Non siamo riusciti a trovare la chiave per svoltare quel momento di superficialità, sicuramente questa partita ci darà una scossa. Sono dispiaciuto perché potevamo fare qualcosa in più nel quotidiano, perché parte tutto da li, è l’allenamento che conta, e mi dispiace perché non sono riuscito a trovate la chiave per cambiare il gioco, ma questa sarà sicuramente una sconfitta che ci farà svoltare.

Si può ripartire solo allenandosi nella maniera giusta, con l’attenzione e la concentrazione giusta. Dobbiamo ritrovare noi stessi, abbiamo tanta qualità e talento. “

Nonostante il punteggio basso sono tre i giocatori che vestono la canotta del Roseto ad arrivare alla doppia cifra, Pastore, il migliore dei suoi con 16 punti, Nikolic e Amoroso si sono invece fermati ad 11 e 10 punti.

La Liofilchem scenderà in campo il 6 febbraio al PalaMaggetti per rifarsi, la sua avversaria sarà la LUISS Roma, unica squadra capace di battere Roseto nel girone di andata e che milita oggi al tredicesimo posto con 12 punti.

Torna alla vittoria la Rennova Teramo e lo fa davanti al suo pubblico, vince meritatamente contro Ancona per 59-54, e fa un passo in avanti importante verso i playoff.

La partita, come era prevedibile, viaggia a punteggi bassi tra le due migliori difese del campionato di serie B. Il primo tempo si chiude solamente sul 30-25. Partita che anche nel secondo tempo ha poco da raccontare, con il Teramo che difendeva il vantaggio e Ancona che più volte è riuscita a pareggiare i conti, gli ultimi minuti di gara però sorridono ai teramani che mettono a segno i canestri decisivi e si portano a casa la vittoria sul punteggio di 59-54.

Fondamentali per il Teramo i canestri decisivi di Cucco, autore di 13 punti, e da sottolineare anche la prova di Antonelli con 12 punti e 9 rimbalzi. “Questa vittoria è di grande importanza, innanzitutto perché abbiamo giocato contro una squadra forte, che ha dimostrato il proprio valore, e questo deve darci grande consapevolezza.- queste le parole soddisfatte del coach Salvemini- La squadra ha dato una grande prova di maturità continuando a imporre il suo gioco, e questo mi rende orgoglioso dei miei giocatori perché hanno dimostrato che siamo cresciuti a livello mentale rispetto alle partire precedenti.

Oggi la squadra nella metà campo difensiva ha fatto delle cose straordinarie, di grandissimo livello e applicazione da parte dei ragazzi, anche in attacco siamo stati lucidi e dobbiamo continuare a migliorare questo sistema. Andremo al prossimo impegno fuori casa sicuramente con una nuova consapevolezza.”

Prossimo turno impegnativo per i teramani, attesi il 6 gennaio al PalaFlaminio per la partita contro la Basket Rimini, terza forza del campionato a 22 punti.

Arriva l’ennesima sconfitta anche per Giulianova, che lotta fino all’ultimo ma è costretta a cedere il passo all’Aurora Basket Jesi, che vince 80-83.

Primi due periodi che scorrono in modo equilibrato, ma entrambi a favore di Jesi che va al riposo lungo sul punteggio di 43-50.

Dopo la pausa però la Giulia Basket rientra con un altro approccio e ribalta il punteggio grazie ad un parziale di 13-0, portandosi sul 56-50. Gli ospiti però, approfittando anche dell’infortunio di Cianci, si sono riportati prima sul 58 pari, per poi chiudere il terzo quarto sul 66-73. L’ultimo periodo, ricco di emozioni si è giocato principalmente sulla difesa, con Jesi che ha trovato i punti quasi esclusivamente dalla lunetta. I padroni di casa l’ultimo minuti di gioco riescono ad agguantare una nuova parità sul 79-79, ma è una improvvisa tripla di Gay a portare Jesi a consolidare il vantaggio e a chiudere con il punteggio finale di 80-83.

Nonostante la sconfitta, è positiva la presta degli uomini di Domizioli, il miglior realizzatore dei suoi è Cianci con 17 punti seguito da Di Carmine con 15 punti.

Per Jesi sono Gloria e Magrini che hanno guidato la squadra alla vittoria, entrambi con 17 punti.

La squadra è nuovamente attesa in campo per il 5 gennaio, in trasferta contro la Sinermatic Ozzano, ottava in classifica con 18 punti, partita difficile ma non impossibile per i giuliesi che più volte hanno messo in difficoltà squadre sulla carta più forti.