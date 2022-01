BASKET ABRUZZO: RIPRENDE CAMPIONATO, DERBY TRA CAPOLISTA ROSETO E GIULIANOVA

TERAMO – Riprende, per la quattordicesima giornata, il campionato di serie B girone C. Dopo la lunga pausa natalizia che ha fermato il campionato dal 19 dicembre, le tre squadre abruzzesi saranno impegnate domani alle ore 18.

Partita della giornata è il derby tra la Liofilchem Roseto, saldamente prima in classifica, e Giulia Basket Giulianova, tredicesima nella griglia, presso il PalaMaggetti di Roseto.

La Rennova Teramo, che milita all’undicesima posizione, è chiamata a cercare punti contro la Virtus Basket Civitanova Marche.

Di nuovo derby per la Liofilchem Roseto che affronterà la Giulia Basket Giulianova. Nella scorsa giornata la Liofilchelm ha infatti trionfato sul campo del Teramo con il risultato schiacciante di 73-95. I rosetani sono riusciti per tutta la partita a tenere a debita distanza i padroni di casa che non hanno mai avuto occasione di rimontare. La squadra di Quaglia ha dimostrato ancora una volta di essere meritatamente alla testa solitaria del campionato con 24 punti.

Giulia Basket Giulianova arriva invece vogliosa di riscatto, in seguito alla sconfitta casalinga per 77-83 contro la diretta avversaria per la salvezza LUISS Roma che ha infatti scavalcato la squadra abruzzese, ferma al tredicesimo posto con 6 punti. Tutt’altro che scontata la partita che si è disputata al PalaCastrum di Giulianova con i padroni di casa che sono rimasti sempre in partita ma la squadra romana è rimasta fredda nei momenti decisivi mettendo al sicuro i due importanti punti in classifica in vista salvezza.

L’allenatore del Roseto Danilo Quaglia si esprime così sulla partita di domani:“ Sarà una partita diversa dalle altre, avremo qualche assenza, siamo consapevoli di quello che siamo. Come ogni domenica vogliamo imporre la nostra pallacanestro.”. Non manca l’intervento sulla capienza ridotta del Palasport al 35%, a causa dei contagi in aumento per il COVID,:” Dispiace, sono cose che purtroppo dobbiamo accettare, spero che la percentuale possa cambiare il prima possibile, è evidente che ci troviamo in un periodo critico, bisogna cercare di limitare i danni il più possibile e accettiamo questa scelta.”

La Rennova Teramo, come detto in precedenza, è uscita sconfitta nel derby con il Roseto, è attualmente all’undicesimo posto in classifica con 10 punti. I teramani devono cercare la vittoria per rompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, e sicuramente potranno provarci questa giornata, in trasferta presso il PalaRisorgimento, contro un’avversaria alla portata come la Virtus Basket Civitanova Marche, che occupa la quindicesima posizione in classifica con soli 2 punti. La squadra di casa infatti non vince dal 10 ottobre, vittoria, l’unica, arrivata contro la Sutor Montegranaro, ultima classificata.

Gli uomini di Salvemini dovranno sicuramente contare sulla loro solida prestazione difensiva, sono infatti tra le migliori difese del girone con solo 66,3 punti subiti di media, ma anche, e soprattutto, sulle buone prove in attacco che la squadra di Teramo sta offrendo nelle ultime gare.