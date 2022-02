BASKET ABRUZZO: ROSETO BATTE SOFFRENDO IL FAENZA, IMPRESA PER IL RENNOVA TERAMO IN TRASFERTA

CHIETI – In serie B vince soffrendo la Liofilchem Roseto in casa di Faenza per 79-84. Impresa della Rennova Teramo che in casa supera di misura la Kienergia Rieti per 56-54. La Giulia Basket Giulianova si arrende alla Goldengas Senigallia, sconfitta in casa per 58-78.

In serie A2 per il Chieti Basket vittoria di carattere contro Latina.

In seguito a questi risultati si aggiorna la classifica della serie B giorne C: i rosetani sono ancora primi in solitaria con 34 punti, seguiti dalla Riviera Banca Rimini con 28 punti ma due partite da recuperare, e la Kienergia Rieti, fermata dal Teramo, rimane a quota 28 punti. I teramani che invece, avendo appunto vinto, riescono a superare Cesena (ferma a 16 punti) e approdano al nono posto con 18 punti. Non cambia invece la zona di classifica per Giulianova ancorata a 6 punti ricopre il quattordicesimo posto, seguita da Civitanova Marche e Montegranaro entrambe a 4 punti.

La capolista Roseto riesce a strappare un’importante vittoria solo nei minuti finali contro Faenza, la squadra, tredicesima in classifica, ha infatti ceduto alla qualità dei rosetani solamente negli ultimi minuti di gara, che si è andata a spegnere sul 79-84.

Partono subito bene gli uomini di Quaglia che in poco più di 5 minuti di gara riescono già a raggiungere la doppia cifra di vantaggio (6-16) grazie al tiro da oltre l’arco del pivot Amoroso. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, grazie ai liberi segnati da Aromando agguantano il pareggio, ma è ancora Amoroso a portare avanti Roseto che sul finire del primo quarto segna il canestro del 21-23. Il secondo quarto procede equilibrato, con il punteggio che oscilla e nessuna delle due squadre riesce a concretizzare un vero e proprio vantaggio, saranno comunque i rosetani ad andare al riposo lungo in vantaggio di tre punti (41-44).

Nel terzo quarto cambia invece l’inerzia e il Faenza, grazie alla tripla di Ballabio, si porta prima a 4 punti di vantaggio e pochi minuti dopo toccherà il suo massimo distacco di 6 punti (56-50), grazie ad un tiro realizzatore dalla media di Molinaro. I ragazzi di coach Quaglia sono però bravi a non lasciarsi scappare gli avversari, e con i canestri di Aleksa riescono a diminuire lo svantaggio e a chiudere il quarto con il punteggio di 65-62. Quarto periodo ricco di emozioni si apre con i rosetani che rincorrono gli avversari e si portano per l’ennesima volta in vantaggio con la tripla di Pastore (70-74), ma dopo il 1/2 ai liberi di Aromando, è poggi a rispondere alla tripla del rosetano, e riporta la partita in pareggio sul 74-74 a soli 4 minuti dalla fine.

È ancora Pastore però a segnare un’altra tripla, stavolta quella del decisivo sorpasso (74-77), infatti i padroni di casa non riusciranno più a recuperare lo svantaggio e la partita si va a chiudere con il punteggio di 79-84 a favore del Roseto.

Gli uomini di coach Quaglia hanno dimostrato ancora una volta di essere il migliore attacco del girone, sono addirittura cinque i giocatori rosetani che hanno superato la doppia cifra: Nikolic e Pastore entrambi con 17 punti, Amoroso con 16, Nicola Mei con 14 e Zampogna con 13 punti.

Per il Faenza è da segnalare la prestazione di Aromando, miglior realizzatore della partita con 20 punti, seguito da Ballabio con 15 e Sebastan Vico con 13 punti.

Prossima partita casalinga per il Roseto, che, domenica 20 febbraio alle ore 18, ospiterà la Tigers Cesena, decima classificata con 16 punti.

La Rennova Teramo, grazie ad una solidissima difesa, riesce nell’impresa di battere la Kienergia Rieti, seconda forza del campionato, per 56-54.

La partita si è giocata sul più totale equilibrio fin dal primo quarto, con continui rovesciamenti di fronte. È la tripla di Bertocco a sbloccare il punteggio per i padroni di casa, ma i reatini toccheranno il massimo vantaggio, di 5 punti, grazie al tiro da 3 di Saladini (14-19) al settimo minuto di gara, i teramani però rimangono attaccati nel punteggio e chiudono il primo quarto sul 18-19.

Nel secondo quarto la Kienergia riuscirà a raggiungere un nuovo vantaggio di 7 punti (24-31), i teramani aggrappati a Cucco che realizza una tripla e ai due liberi realizzati da Bottioni si riportano sul pareggio (31-31), ma anche il secondo quarto si andrà a chiudere a favore degli avversari grazie al tiro da oltre l’arco di Del Testa (31-34).

Di rientro dalla pausa il terzo quarto offrirà ben poche emozioni, con entrambe le squadre molto chiuse in difesa e che concedono poco, il quarto infatti si chiuderà con un parziale di 10-10. Sarà dunque l’ultimo quarto quello decisivo, che va ad aprirsi con il punteggio di 41-44.

In apertura una palla persa di Bottioni, che porta alla tripla di Del Testa, rischia di compromettere la partita, con i reatini che raggiungono un nuovo massimo vantaggio di 6 punti (41-47). Ma grazie allo stesso Bottioni che realizza da dentro l’area, e al tiro da oltre l’arco di Cipriani, i teramani trovano finalmente il sorpasso (48-47), e staccano di 4 punti gli avversari grazie al tiro di Guilavigui. A poco più di un minuto però è Rieti a riportarsi sul pari 54-54, con Antelli che fa 1 su 2 dalla lunetta. Sarà decisivo per i teramani Bertocco, che prima prende il rimbalzo in attacco e poi conclude con il definitivo canestro del 56-54 a 5 secondi dalla fine.

“Questa vittoria conta tanto, ci mancava battere una squadra veramente forte, l’abbiamo fatto oggi raschiando tutte le energie e la personalità di questa squadra, oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria -esordisce con queste parole il coach Salvemini, entusiasta per la vittoria-Siamo riusciti a fare 56 punti contro una delle migliori difese del girone, e abbiamo tirato tante volte con i piedi per terra, questo deve sicuramente darci fiducia ed autostima. Tantissima soddisfazione per i ragazzi, perché non era facile giocare e vincere contro questa squadra, che veniva da sette vittorie nelle ultime otto partite, c’è quindi tantissima soddisfazione. Questa partita deve darci molta autostima, siamo stati in grado di vincere tre partite su quattro contro squadre di altissimo livello e che erano sopra di noi in classifica. Adesso dobbiamo avere la capacità di capire che dobbiamo combattere ancora di più perché giocheremo conto squadre che hanno come obiettivo quello di vincere il campionato, e saranno punti determinanti per il nostro percorso.”

Il miglior realizzatore della Rennova è stato Bottioni con 11 punti, ma determinante per la vittoria sicuramente Bertocco autore invece di 8 punti pesantissimi.

Per la squadra di Rieti sono due i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra: Papa, miglior realizzatore della gara con 13 punti e Broglia autore invece di 10 punti.

La squadra di Salvemini sarà impegnata per il prossimo turno di campionato il 20 febbraio alle ore 18, affronterà in trasferta la Sutor Montegranaro, fanalino di coda del campionato con 4 punti.

Si arrende la Giulia Basket Giulianova in casa alla Goldengas Senigallia, la sesta forza del campionato ha trionfato con il punteggio di 58-78.

La partita, inizialmente equilibrata, ha visto i giuliesi tenere testa alle offensive degli ospiti, e guidati dai canestri di Caverni e Di Carmine chiudono la prima frazione di gioco a soli 3 punti di svantaggio (16-19). Anche il secondo quarto si è giocato sull’equilibrio più totale, solamente negli ultimi due minuti di quarto Senigallia ha concretizzato il distacco, riuscendo a toccare la doppia cifra grazie ai liberi segnati da Varaschin (28-38), i giuliesi con una timida reazione rosicchiano solamente 2 punti chiudendo il primo tempo con il punteggio di 32-40.

Ma è nel terzo quarto che di fatto gli ospiti chiudono la partita, raggiungendo in poco più di 7 minuti di gioco addirittura le 23 lunghezze di vantaggio, sempre grazie al solito Varaschin. Ad inizio dell’ultimo periodo riusciranno ad incrementare ancora il punteggio toccando un nuovo massimo vantaggio di 25 punti (39-64). Negli ultimi minuti di gioco i giuliesi Di Carmine e Giacomelli troveranno con frequenza la via del canestro, ma Senigallia grazie a Bedin e Giacomini riuscirà a controllare il punteggio fino al definitivo 58-78.

Per i giuliesi è Di Carmine il miglior realizzatore con 20 punti, in doppia cifra anche Giacomelli con 13 e Caverni con 12 punti.

Nella sponda Senigallia sono invece in 4 i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra: Varaschin con 20, Bedin e Calbini entrambi con 14 e Giannini con 10 punti.

Anche per il Giulianova il prossimo impegno sarà domenica 20 febbraio, occupata nuovamente in casa per ospitare l’ostica Luciana Mosconi Ancona, quarta in classifica con 24 punti.

Conquista una vittoria importantissima, nella diciannovesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso), la LUX Chieti Basket in trasferta contro la Benacquista Latina. I teatini dopo un appassionate sfida riescono a trionfare con il punteggio di 70-75.

I biancorossi riescono a strappare due punti fondamentali, raggiungendo la nona posizione con 14 punti, staccandosi dalla diretta avversaria, Latina, che rimane ferma all’undicesimo posto con 12 punti.

La partita si mette subito male per il Chieti che, nel giro di pochi minuti, si trova già a dover rincorrere gli avversari avanti di 8 punti (12-4). Ma grazie ai canestri di Tsetserukou e Meluzzi, i teatini riprendono i padroni di casa, e vanno a riposo sul punteggio di 17-16.

Al rientro in campo gli uomini di Maffezzoli, dopo essere tornati sotto di 6 punti in due minuti (24-18) reagiscono alla grande, agguantando prima il pareggio con Jackson (26-26) per arrivare poi a toccare le 12 lunghezze di vantaggio (26-38) grazie ai canestri di fila di Tsetserukou praticamente infallibile al tiro. I biancorossi riusciranno a conservare il vantaggio e a chiudere il primo tempo con il punteggio di 31-42.

Al rientro dalla lunga pausa la partita continua sugli stessi binari, e i teatini riusciranno addirittura a concretizzare il distacco toccando il massimo vantaggio con 16 punti di distacco (35-51) in poco meno di 4 minuti dall’inizio del terzo quarto.

I laziali però non demordono e, complice qualche pallone perso dai teatini, ritrovano la via del canestro e, grazie ai pericolosi Jackson e Mouaha, che trova più volte il canestro dalla lunetta, si riportano a solamente 6 punti di distanza, chiudendo il terzo quarto con il tabellone che indica il punteggio di 53-59.

Nel quarto, ed ultimo, periodo gli uomini di Maffezzoli sbagliano troppo, mentre i padroni di casa continuano a trovare il canestro, agguantando prima il pareggio (62-62), in poco più di 3 minuti da inizio ripresa ,grazie ai tiri liberi di Veronesi, e superando poi i biancorossi a quattro minuti dal termine (68-66).

Si riveleranno dunque decisivi i canestri di Sims per riportarsi in pareggio prima e poi, grazie ad un fondamentale pallone recuperato da Meluzzi, Sims segnerà nuovamente da dentro l’area il canestro per il vantaggio (69-71). Gli ultimi 2 minuti della partita si giocheranno in lunetta, non trema la mano durante i tiri liberi di Meluzzi e Tsetserukou che vanno a chiudere la partita con il punteggio di 70-75.

Il coach dei teatini, Maffezzoli commenta così il ritorno alla vittoria dopo le due deludenti uscite contro Nardò e Chiusi: “È stata una vittoria importante ovviamente in vista classifica, ci saranno molti scontri diretti e questo anche lo era. Abbiamo interpretato in maniera egregia la partita, prima di subire il rientro di Latina che era anche riuscita a mettere la testa avanti, però la grande differenza oggi, rispetto alle ultime nostre uscite, è stata la voglia di stare insieme nel momento della difficoltà, la squadra ha infatti trovato compattezza, questo ci ha permesso di fare le cose giuste al momento giusto, grande merito va ai miei ragazzi perché oggi non era facile trovare la vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa. Faccio ancora una volta i complimenti ai miei ragazzi che hanno dimostrato carattere, voglia di stare insieme e di voler dire ancora qualcosa di importante a questo campionato e ripartiremo proprio dall’entusiasmo che questa vittoria ci ha dato.”

Per il Chieti è tornato a disputare un ottima prova il capitano Meluzzi, miglior realizzatore dei suoi con 20 punti, ed autore anche di 3 palloni recuperati di cui l’ultimo decisivo. Così come è stato decisivo lo statunitense Sims, autore di 13 punti e dei due canestri che hanno portato alla vittoria. Buona la prova anche del serbo Tsetserukou che ha fatto registrare 15 punti, quasi infallibile al tiro con 5/6 da 2 punti e 1/1 da 3 punti.

Per i laziali invece il miglior realizzatore è stata la guardia, Joshua Jackson che ha realizzato 21 punti. Non degna delle aspettative invece la partita dell’americano Henderson, limitato al massimi dalla difesa teatina ha infatti trovato solamente 5 punti realizzando solamente 1/5 da 3 punti.

Teatini chiamati in casa per il prossimo impegno, domenica 20 febbraio contro la Orasî Ravenna, avversaria molto ostica, occupa infatti la seconda posizione in classifica con 24 punti.