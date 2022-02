BASKET ABRUZZO SERIE A2: IL CHIETI CADE ROVINOSAMENTE IN CASA CONTRO IL NARDO’

CHIETI – Disfatta casalinga per la LUX Chieti Basket travolta dalla Next Nardò per 60-77. Si conclude con una dolorosa sconfitta la diciottesima giornata del campionato di serie A2 girone rosso, che va a complicare la situazione in classifica per i biancorossi, che, raggiunti da Nardò a quota 12 punti, occupano ora la dodicesima posizione.

Gli ospiti partono subito forte fin dai primi minuti di gara, arrivando a toccare le 14 lunghezze di vantaggio a pochi minuti dalla fine del solo primo quarto (11-25) che va a chiudersi sul 14-27.

Il secondo quarto non cambia faccia e i neretini riescono più che a doppiare il punteggio dei ragazzi di Maffezzoli portandosi sul 14-32, spinti da un inarrestabile Ferguson, che con 21 punti in solo due quarti farà andare la sua squadra alla pausa lunga con ben 22 punti di vantaggio (26-48).

La reazione dei teatini arriva dopo la pausa, i quali provano a diminuire la differenza di punti serrando la difesa, concedendo solo 9 punti nell’intero terzo quarto agli ospiti, ma in attacco i biancorossi non trovano ritmo e segnano solamente 14 punti, che non bastano a ridurre il gap. Il quarto ed ultimo periodo si apre con il punteggio di 40-57, con i teatini che trovano una partenza fulminante e riescono a ricucire il punteggio (45-57).

Ma nel giro di pochissimi minuti sono gli ospiti a rimettersi avanti segnando 10 punti consecutivi e portandosi nuovamente a 22 lunghezze di vantaggio (45-67), mettendo di fatto in sicurezza la partita che andrà a spegnersi sul punteggio di 60-77 a favore di Nardò.

Gran parte del merito va ovviamente al playmaker Ferguson, lo statunitense si è dimostrato inarrestabile per la difesa teatina segnando 34 punti, con percentuali al tiro mostruose, il 56% da 2 punti (5 su 9) e il 62% da 3 punti (8 su 13), il tutto arricchito da 8 rimbalzi e 6 assist serviti ai compagni.

In casa LUX non basta la prestazione da 12 punti del duo Sims-Amici per evitare la brutta figura, con i teatini che si sono rivelati troppo discontinui al tiro, in particolare da oltre l’arco con solamente 2 tiri realizzati su 19 tentati.

Sono durissime le parole del presidente Marchesani, fortemente deluso dalla prestazione della squadra: “ Uso un termine per descrivere i quattro quarti, credo che oggi c’è soltanto da vergognarsi, abbiamo continuato l’ultimo quarto visto a Chiusi e l’abbiamo ripetuto nei quattro quarti di oggi. C’è soltanto da vergognarsi da parte di tutti i giocatori, del coach e di tutto lo staff tecnico perché è una prestazione indegna soprattutto davanti ad un pubblico che oggi ha fatto sentire il proprio apporto, il proprio calore alla squadra. Il pubblico, i nostri sostenitori, gli sponsor, la società ed io stesso non meritiamo questo tipo di approccio né dalla parte dei giocatori e soprattutto dalla parte tecnica. Credo che non c’è più voglia di voler lavorare come si deve è chiaro che questa è stata una partita che mi ha fatto tanto riflettere durante i 40 minuti.”

La LUX avrà ancora una possibilità per mantenersi ancorata al gruppone di metà classifica, nella prossima partita, che si terrà domenica 13 febbraio presso il PalaBianchi di Latina, dove affronterà la Benacquista Latina, decima classificata ma con gli stessi punti dei teatini ovvero 12.