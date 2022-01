BASKET ABRUZZO: VINCONO CHIETI E ROSETO, TERAMO E GIULIANOVA SCONFITTE

CHIETI – Ritorno al PalaTricalle vittorioso per la LUX Chieti Basket che batte di misura la Janus Basket Fabriano per 90-84. I teatini trovano la quarta vittoria nel campionato di serie A2 girone rosso rimanendo ancorati al dodicesimo posto con 8 punti, andando a guadagnare 2 punti proprio sugli ospiti, ultimi classificati con 4 punti.

Vince ancora il Roseto sul campo di Montegranaro, trovano la sconfitta la Rennova Teramo contro Jesi e il Basket Giulianova contro Rieti: questo è il bilancio della quindicesima giornata del campionato di serie B girone C che vede praticamente invariata la classifica: la Liofilchem Roseto è sempre a capo del girone C con 26 punti, Giulianova al tredicesimo posto con 6 punti, perde invece una posizione la Rennova Teramo che scende all’undicesimo posto con 12 punti.

La LUX Chieti, che non giocava davanti al suo pubblico da 56 giorni, non poteva chiedere un ritorno in campo migliore. Gli uomini di Maffezzoli partono subito forte toccando le dieci lunghezze di vantaggio in pochi minuti e chiudendo il primo quarto 24-19. Al rientro in campo l’inerzia della partita cambia e i marchigiani trovano ripetutamente la via del canestro riportandosi a due soli punti di svantaggio e andando a riposo sul 49-47.

Nel terzo quarto sale l’intensità difensiva dei padroni di casa che, mantenendo alto il ritmo in attacco, riescono finalmente a staccare gli avversari momentaneamente. Nell’ultimo periodo infatti gli ospiti riescono a riportarsi in pareggio sul 73-73, ma da qui in poi il Chieti, grazie alla coppia Jackson-Melizzi, piazza un parziale di 12-0 e stacca nuovamente la squadra avversaria raggiungendo il punteggio di 85-73, da qui in avanti la partita sarà in controllo dei teatini che, nonostante una reazione dei marchigiani, riusciranno a chiudere la sfida con il punteggio di 90-84.

Il coach Maffezzoli si esprime così sulla vittoria: “Partita che aveva una grande importanza per la classifica, devo fare i complimenti ai ragazzi per la voglia che hanno dimostrato di vincere la partita.

Abbiamo ancora pochi allenamenti sulle gambe, però oggi era importante il risultato, era importante vincerla anche con qualcosa che non va nelle statistiche, nelle palle sporcate. Avremmo voluto essere più incisivi difensivamente, perché sapevamo che Smith e Santiangeli potevano farci male e ci hanno fatto male.- continua il coach soffermandosi sulla prestazione difensiva non ottimale- Spero che cresceremo in fretta nella metà campo difensiva perché è chiaro che 84 punti, dopo quelli presi anche a San Severo due giorni fa, non possono essere un buon dato per una squadra come la nostra, che in questo momento sta lottando per uscire dal fondo della classifica. È chiaro che questo sia un aspetto da migliorare”

Strepitosa la prestazione del capitano della LUX Davide Meluzzi, ancora una volta miglior realizzatore della squadra con 24 punti e sempre più pericoloso da oltre l’arco con 4/9 da tre punti. A fargli compagnia nella super prestazione è nuovamente il centro statunitense Cameron Jackson autore di 19 punti e ben 14 rimbalzi catturati.

Sul fronte Fabriano si sono resi protagonisti Smith e Santiangeli. La guardia statunitense ha fatto registrare 22 punti, mentre l’ex biancorosso è stato il miglior realizzatore della squadra con 23 punti, la maggior parte dei quali realizzati da oltre l’arco dei 3 punti.

La LUX non si ferma più, tornerà nuovamente in campo il 19 gennaio alle ore 20:30 per disputare la partita di recupero contro la Tramec Cento che si giocherà al Milwaukee Dinelli Arena di Cento.

Venendo alla serie B: la Liofilchem trova la vittoria, l’undicesima di fila, contro l’ultima classificata la Sutor Montegranaro con un punteggio di 69-83.

Partita portata meritatamente a casa dai rosetani bravi a imporre il loro gioco, nonostante un inizio lento (20-20 nel primo quarto) gli ospiti si sono imposti nel secondo quarto chiudendolo 11-26, da qui in poi la Liofilchem ha gestito il risultato nonostante le reazioni dei padroni di casa, che si sono portati più volte sotto la doppia cifra senza riuscire però a concretizzare la rimonta, il punteggio recita 69-83.

Danilo Quaglia, coach del Roseto commenta così la partita: “Si è sentita la mancanza di non aver giocato per quasi un mese, siamo tornati ad allenarci al completo solo l’ultima settimana, è un periodo complicato però noi ci siamo, anche oggi abbiamo vinto fuori casa e non è mai facile, contro una squadra molto fisica che ha messo in difficoltà squadre forti come Rieti. Noi abbiamo vinto di 18 punti quindi siamo contenti. Oggi i componenti della squadra hanno dimostrato ancora una volta che possono stare tranquillamente in campo e fare la differenza e giocare per la squadra che è prima in classifica.- Il coach Quaglia continua la disamina soffermandosi sulla non ottima prestazione al tiro dei suoi-Tutti i ragazzi sono attaccanti, ognuno di loro può fare una partita da venti punti, questa è la nostra arma maggiore, cioè che tutti quanti possono fare canestro, e quindi se iniziano a rinunciare ai tiri, iniziano a non fidarsi del loro tiro da tre la situazione può diventare complicata, perché se stringono lo spazio le squadre avversarie si adeguano e più è difficile giocare. Quindi dobbiamo continuare a tirare senza paura. Abbiamo vinto oggi tirando male, ma quello che conta è aver fatto risultato fuori casa.”

Vittoria per il Roseto che arriva grazie agli ottimi spunti di Nikolic e Pastore, i migliori realizzatori con 15 punti. Infallibile al tiro il laterale Alberto Serafini con 5/5 dal campo 14 punti e 10 rimbalzi, fondamentale anche l’apporto di Amoroso che in soli 5 minuti di impiego realizza 10 punti.

Per il Montegranaro spicca su tutti la prestazione di Dario Masciarelli con 25 punti si impone come miglior marcatore dei suoi. In doppia cifra anche Korsunov e Crespi con 15 e 11 punti.

Prossimo impegno casalingo per il Roseto che il 23 gennaio alle 18 ospiterà al PalaMaggetti la Goldengas Senigallia, settima in classifica con 18 punti.

La Rennova Teramo cade in casa, sconfitta dalla General Contractor Jesi per 61-68. Sconfitta pesante per i teramani che perdono punti sulla diretta avversaria, Jesi sale a 7 punti e occupano il tredicesimo posto in classifica. Partita giocata tutta in rincorsa per i padroni di casa che fin dall’inizio si trovano sotto nel punteggio, concedono troppo nel terzo quarto dove gli avversari realizzano 25 punti conducendo fino alla fine della gara conclusa 61-68 a loro favore.

Il coach del Teramo, Giorgio Salvemini commenta così la prestazione dei suoi ragazzi:

“Dobbiamo avere la percezione che nelle difficoltà che si possono verificare non possiamo fare una partita in cui non riusciamo ad essere duri fin da subito. Già dal primo quarto abbiamo cominciato con due palloni persi, non siamo mai riusciti ad avere durezza nelle avversità della partita, la solidità di affrontare le situazioni che si creano in partita nella maniera corretta sarebbero state la chiave per vincere. È una partita che va analizzata nella maniera corretta e poi cancellata, per mettere in campo un nuovo atteggiamento, dobbiamo essere costruttivi e pensare a cosa migliorare per tornare a giocare nella maniera corretta. È una battuta d’arresto che fa male, ma dobbiamo proiettarci ai prossimi impegni.”

Antonelli è il miglior realizzato del Teramo con 16 punti, in doppia cifra anche i suoi compagni Bottioni e Di Donato con 12 punti.

Per Jesi ottima la prova di Gloria (19 punti e 10 rimbalzi) e Flavio Gay (16 punti).

Pronta a rifarsi la Rennova che è attesa il 22 gennaio alle 20:30 al Pala Arti Grafiche Reggiani per affrontare la difficile sfida con la Sinermatic Ozzano, in quinta posizione in classifica con 18 punti

Anche la Giulia Basket Giulianova sconfitta in casa, ma creando non poca difficoltà alla seconda potenza del campionato la NPC Rieti che è riuscita comunque ad aggiudicarsi la partita con il punteggio di 75-82. I giuliesi che disputano una prima parte di gioco non eccezionale arrivando allo stop lungo sul –16 (31-47). Ad inizio terzo periodo la partita non cambia faccia: Rieti continua a giocare bene e arriva a toccare il +19.

Ma i padroni di casa reagiscono, con un grande gioco in attacco e una solida difesa riescono a far registrare un parziale di 20-6 arrivando addirittura a -5 (57-62). A rovinare le speranze dei giallorossi però ci pensa Marco Timperi che mette a segno 14 punti nel solo ultimo quarto, mettendo in cassaforte la partita terminata 75-82.

In casa Giulianova ottimo l’esordio dei neoacquisti Pierucci (15 punti) e Milani (9 punti). Top scorer per i padroni di casa Luigi Cianci con 17 punti.

Per Jesi, premio di miglior giocatore va a Timperi che registra 25 punti, al suo fianco spicca l’ottima prestazione di Tiberti con 21 punti (5/7 da 2 punti e 1/1 da 3 punti).

Il prossimo impegno della Giulia Basket Giulianova avrà luogo il 23 gennaio ore 18 presso il PalaRisorgimento per affrontare la penultima forza del campionato, la Virtus Civitanova Marche.