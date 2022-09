BASKET: AMICHEVOLE DI LUSSO PER MOKAMBO CHIETI CONTRO IL PESARO

CHIETI – Buona la prova esterna per la Mokambo Chieti, nonostante sia arrivata la sconfitta sul campo della quotata Victoria Libertas Pesaro per 100-67 (34-14; 21-21; 22-13; 13-9)

Durante i primi 10 minuti di gara i ragazzi di Rajola hanno sicuramente pagato l’emozione di fronteggiare un’avversaria di serie A1, Pesaro infatti non fa sconti ai teatini e nel solo primo periodo mettono a segno 34 punti, dimostrandosi anche molto solidi difensivamente, concedendo ai biancorossi solamente 14 punti.

Nel secondo periodo invece Chieti cambia faccia, e guidata dal nuovo arrivato Jackson riesce per diversi frangenti a superare nel punteggio gli avversari, per poi concludere il quarto sul 21-21.

Anche nel terzo periodo, nonostante i 9 punti di differenza, i teatini hanno mostrato un bel gioco, la qualità degli avversari però ha prevalso ed il periodo si è concluso sul 22-13.

Gli ultimi dieci minuti sono invece trascorsi con ritmi più bassi, la stanchezza e la condizione non ancora ottimale delle squadre ha fatto si che prevalessero le difese sull’attacco, ed il quarto si è andato a concludere sul punteggio di 13-9.

È la guardia americana Jackson con 18 punti il migliore in campo per i teatini, seguito in doppia cifra da Alibegovic (13 punti), Serpilli (12 punti) e Bartoli (10 punti). Sono invece 9 i punti per Vrankic, 3 per Reale e 2 per il centro Ancelotti.

La Mokambo Chieti, che esce comunque a testa alta dal confronto con una compagine di livello superiore, si prepara all’esordio nella gara ufficiale di supercoppa contro Latina, che si giocherà sabato 10 settembre alle ore 18:00 presso il Pala Bianchini di Latina.

