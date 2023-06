BASKET: ANCORA MAGLIA AZZURRA PER L’AQUILANO NICCOLO’ FILONI, CONVOCAZIONE NAZIONALE “GREEN TEAM”

L’AQUILA – Ancora una maglia azzurra e una grande soddisfazione per il movimento cestistico del capoluogo e in generale per quello sportivo abruzzese arriva da Niccolò Filoni, aquilano classe 2001, convocato dalla Federazione Italiana Pallacanestro al raduno della Nazionale Sperimentale “Green Team”, impegnata a luglio in una tournée in Spagna.

Filoni aggiunge un’altra maglia Italia a quelle già in bacheca: dopo gli Europei Under 18 in Grecia del 2019 (da capitano della Nazionale), le Olimpiadi Giovanili 3contro3 di Buenos Aires con la squadra italiana guidata da Andrea Capobianco (con il terzo posto individuale nella gara delle schiacciate) e il Globl Jam in Canada lo scorso anno con la selezione Under 23 guidata da Marco Ramondino.

La Federazione ha convocato per il 28 giugno a Roma un nucleo di giocatori che saranno guidati da coach Edoardo Casalone, con il coordinamento dall’intero Staff Tecnico Italia, rappresentato da Gianmarco Pozzecco con Recalcalti, Fucà e Fois: una Nazionale che guarda al futuro con giovani che avranno la possibilità di mettersi in mostra dopo averlo già fatto a livello seniores nelle loro squadre di provenienza.

Per Niccolò Filoni, partito a 5 anni da Pulcino con la canottiera della Scuola Minibasket e poi con quella del settore giovanile Nuovo Basket Aquilano, quest’anno in Serie A con il Bertram Derthona Tortona, arrivato fino alle semifinali per lo scudetto, dopo i due anni in A2 a Rieti e Ferrara, un ulteriore passo di crescita di un percorso che lo vede da tempo all’attenzione degli addetti ai lavori come uno dei prospetti più futuribili del movimento cestistico italiano.

C’è ovvia soddisfazione nello staff tecnico e dirigenziale del club del PalaAngeli per la conferma della validità di un progetto rivolto ai tantissimi giovani che affollano ogni anno il parquet aquilano e che anche in questa stagione ha confermato il Nuovo Basket Aquilano come uno dei punti di riferimento dell’attività cestistica non solo abruzzese, con la perla della promozione in Serie B Interregionale e la conquista del Titolo assoluto regionale Under 19 Gold.