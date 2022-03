BASKET: CHIETI IN CERCA DI RISCATTO CONTRO IL CENTO, TERAMO SFIDA LUISS ROMA, ROSETO VS RIETI

CHIETI – Grande attesa per le sfide di domenica delle squadre abruzzesi nel campionato della serie A2 e serie B di basket.

In serie A2 la Lux Chieti al PalaTricalle affronta il Cento, con alle spalle la pesante sconfitta di domenica scorsa, arrivata contro la prima della classe, Scafati, per 80-58. In serie B il Teramo apre la giornata contro Roma, Roseto attesa a Rieti, Giulianova ospita l’Imola.

SERIE A2

La LUX Chieti Basket è chiamata domani, 6 marzo, a rialzare la testa al PalaTricalle nel difficile impegno con la Tramec Cento valido per la ventunesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso)

La compagine guidata dal coach Maffezzoli si presenta tra le mura amiche con alle spalle la pesante sconfitta di domenica scorsa, arrivata contro la prima della classe, Scafati, per 80-58.

Nonostante la sconfitta i teatini, che hanno l’obiettivo di salvarsi, rimangono comunque ancorati al decimo posto con 16 punti, gli stessi di Forlì (ferma a 17 partite), e a soli 2 punti dall’ottava Eurobasket Roma (18 punti).

La squadra guidata da Mecacci è reduce invece da due vittorie consecutive, l’ultima è arrivata in casa contro la Eurobasket Roma per 67-64 e ha condotto i centesi in sesta posizione con 22 punti.

Il coach dei teatini, Maffezzoli, spende buone parole sulla prossima avversaria: “Cento è una squadra strutturata, che ha un chiaro sistema di riferimento difensivo ed uno stile di gioco che coinvolge tutti gli effettivi. Sono in un ottimo momento di forma, arrivano da due vittorie convincenti, anche a punteggio piuttosto basso, a testimonianza dell’efficacia del loro sistema difensivo. Non sarà una partita semplice perché in questo momento della stagione tutte le squadre hanno un obiettivo da perseguire e loro sono stati costruiti per arrivare ai playoff. Ora hanno ritrovato forma e intensità in quanto producono, quindi saranno sicuramente un avversario ostico-continua poi analizzando la situazione della sua squadra-Ribadisco che in questo momento della stagione le partite saranno importanti per tutti, per il raggiungimento degli obiettivi fissati da tutti ad inizio stagione. È chiaro che la nostra salvezza passa sicuramente attraverso le partite casalinghe. Penso che faremo tesoro di quello che abbiamo imparato domenica a Scafati per produrre una prestazione importante. I ragazzi sono consapevoli che le partite che ci aspettano da qui alla fine sono tutte molto importanti e che dobbiamo avanzare il nostro livello di gioco e di intensità.

La squadra di Cento mischia un roster basato su giocatori esperti uniti a giovani prospetti.

A partire dal playmaker, dove troviamo il veterano Tommasini che sta disputando una stagione da 11,6 punti di media, meglio di lui solamente la guardia statunitense, Christian James, che con 15,3 punti di media è il miglior realizzatore dei centesi. Nel ruolo di ala spicca l’altro atleta a stelle e strisce, Barnes, che sta viaggiando a 10,2 punti di media e più di 5 rimbalzi a partita, protagonista nella scorsa vittoria contro Roma con 16 punti segnati. A completare il reparto di ali i giovanissimi Dellosto e Gustamacchia. A lottare sotto il canestro spicca Giacomo Zilli, anche per lui ottima la prova contro Roma con 15 punti e 10 rimbalzi, rientra inoltre nella doppia cifra per punti medi segnati con 10,1. Ad accompagnarlo troviamo il classe ‘98 Matteo Berti con 3,6 punti di media e 3,4 rimbalzi per partita.

Per quanto riguarda i teatini il miglior realizzatore dell’incontro perso a Scafati è stato il classe 2000, Saverio Bortoli, con 12 punti (4/6 da 2 punti, 4/4 ai tiri liberi). Seguito poi dall’americano Sims con 9 punti e dai due lunghi Cameron Jackson e Kirly Tsetserukou entrambi con 8 punti. Non ha invece spiccato il capitano Meluzzi che, fortemente limitato dalla difesa di Scafati (3/6 da 2 punti e 0/4 da 3 punti), ha fatto registrare solamente 6 punti, ma rimane comunque il migliore per media punti della squadra con 14,3 punti di media, seguito dai due americani, Sims con 12,8 punti e Jackson 11,1 punti. Vicino alla doppia cifra di media anche la guardia Alessandro Amici, fermo a 9,3 punti.

La partita per i teatini non sarà facile, gli uomini di coach Mecacci sono infatti molto bravi sia al tiro da oltre l’arco con James, ma risultano pericolosi anche nel pitturato e nel gioco in post basso con Barnes e il centro Zilli. Inoltre possono contare su una solidissima difesa che con solamente 68,2 punti di media subiti a partita è una delle migliori del girone rosso.

SERIE B

Si aprirà oggi, sabato 5 marzo, la ventiduesima giornata del campionato di basket serie B con la Rennova Teramo sul campo della LUISS Roma, e proseguirà domani, 6 marzo, con la trasferta di Roseto sul campo della Kienergia Rieti e Giulianova che invece ospiterà la Andrea Costa Imola.

Dopo la scorsa giornata, che ha visto tutte e tre le squadre abruzzesi uscire sconfitte, la classifica si presenta così: la Liofilchem Roseto, ancora in testa al tabellone con 36 punti, ma ha perso lo contro diretto con la RiveraBanca Rimini che ora la segue in seconda posizione con 32 punti (e una partita da recuperare). Anche la Rennova Teramo ha perso quello che poteva considerarsi uno scontro diretto contro Senigallia, che si trova ora in sesta posizione con 26 punti, insieme a Imola, i teramani invece ricoprono la nona posizione con 20 punti, seguiti da Cesena, decima con 18 punti. Infine troviamo quattordicesima con 6 punti la Giulia Basket Giulianova, che occupa le ultime posizioni del tabellone insieme a Civitanova Marche con gli stessi punti, ricopre invece l’ultima posizione con 4 punti Montegranaro. Si complica però la situazione per i giuliesi, che ora distano 7 punti dalla tredicesima Jesi (13 punti).

Il Teramo di coach Salvemini sarà impegnata nella difficile trasferta romana contro la LUISS. La squadra capitolina occupa il dodicesimo posto in classifica con 16 punti, ma la vittoria per il Teramo sarebbe fondamentale per rimanere ancorati nelle zone più sicure della classifica e puntare ai playoff (comprendono le squadre dalla prima all’ottava posizione).

Il coach Giorgio Salvemini, consapevole dell’importanza della prossima partita, chiede il massimo impegno ai suoi per ottenere la vittoria: “Giochiamo contro una squadra con un’identità marcata e uno spirito di squadra evidente. Non manca infatti a Roma il talento tecnico e fisico, ha giocatori importanti per la categoria e sa come mettere in difficoltà gli avversari. La LUISS ha inoltre un sistema di gioco ben collaudato che in casa sua si eleva alla massima potenza perché davanti al suo pubblico riesce ad aumentare il proprio impatto sulle partite, innalzando la propria produttività sia in difesa che in attacco. Per questo motivo dobbiamo essere preparati per giocare una partita solida, facendo tesoro dell’esperienza vissuta nall’ultima gara giocata. Si dovrà mettere sul campo sin dalla palla a due fisicità e sostanza, oltre a mantenere una gestione adeguata del ritmo. Ormai le gare di campionato hanno costretto tuti ad alzare il proprio rendimento e da parte nostra c’è bisogno di tanta consapevolezza. Chiedo quindi massima attenzione ai miei giocatori”.

La LUISS, dopo un periodo di forma in cui ha portato a casa due vittorie consecutive contro Montegranaro e Imola, è caduta nell’ultimo incontro in casa di Faenza (86-63).

Pericolo numero uno nell’attacco dei romani è il giovanissimo playmaker Domenico D’Argenzio, migliore dei suoi con 11,3 punti di media. Ad accompagnarlo nello stesso ruolo c’è Marco Pasqualin, anche per lui la media punti supera la doppia cifra con 10,2 punti per gara, completati da 2,9 assist consegnati a partita. Nello spot di guardia troviamo i giovanissimi Murri e Jovovic, il primo con 13 punti è stato il miglior realizzatore dei suoi nella sconfitta a Faenza, il secondo sta viaggiando con un ottimo 9,4 di media punti. A completare il roster ci sono l’ala Marco Legnini (8 ppg) e il centro Buzzi (2,9 ppg).

Anche i ragazzi di coach Salvemini arrivano da una sconfitta, in una partita tirata fino all’ultimo contro Senigallia, che ha avuto la meglio superando i teramani con il punteggio di 57-61.

Per Salvemini però ci sono segnali positivi, a partire dai 23 punti messi a segno da Bertocco, la guardia sta disputando un’ottima stagione con 12,8 punti di media. Doppia cifra raggiunta nell’ultima partita anche dal playmaker Bottioni che ha chiuso con 11 punti. Da sottolineare anche la prestazione di Emidio Di Donato capace di raccogliere 14 rimbalzi e segnare 7 punti.

Anche per il Roseto si prospetta una nuova partita decisiva, dopo aver perso contro la seconda in classifica Rimini, gli uomini di coach Quaglia si preparano alla trasferta contro la Kienergia Rieti, terza in classifica con 30 punti raccolti.

Sono queste le dichiarazioni di coach Quaglia, che analizza la situazione difficile della sua squadra e la partita che li attende: “È un periodo molto difficile, soprattutto fisicamente dobbiamo ancora recuperare una discreta condizione, ovviamente in questi momenti di difficoltà qualsiasi problema viene amplificato e non dobbiamo permettere che accada questo, dobbiamo rimanere tranquilli, fare le cose che dobbiamo fare sapendo che solamente con il tempo torneremo ad essere la squadra che eravamo prima. La priorità in questo momento è ritrovare noi stessi, dobbiamo rimanere uniti cercando di fare le cose il meglio possibile. L’intensità non manca, quello che sta mancando è la qualità, però è normale, è un periodo della stagione difficile, ma noi dobbiamo presentarci all’altezza e cercare di vincere più partite possibili, ovviamente la priorità è ritrovare la giusta condizioni ma possiamo farlo solo allenandoci, piano piano cerchiamo di recuperare elementi, dobbiamo cercare di fare le cose sempre a testa alta e solamente il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o male.

Per quanto riguarda la partita di domenica ci aspetta una squadra molto atletica, che corre tanto. Di sicuro il giocare a tutto campo e giocare 1 contro 1 sarà la chiave per poter competere e portare a casa la partita.”

Così come il Roseto, anche Rieti non sta passando un buon periodo, per loro infatti sono arrivate tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate, l’ultima sconfitta è arrivata proprio la scorsa settimana contro Cesena per 69-65.

Nonostante ciò la squadra di Rieti può contare su un roster di assoluta qualità, a partire dal playmaker Michele Antelli, che sta disputando una stagione da 9,1 punti e 3,8 assist di media. Nel ruolo di guardia c’è l’esperto Del Testa (8,6 ppg), per lui 14 punti nell’ultima partita, gli stessi dell’ala Papa, che ha anche raccolto 10 rimbalzi. A completare il reparto di esterni troviamo il classe ‘97, Timperi, che non ha brillato nell’ultimo incontro segnando solamente 4 punti (1/5 da 2 punti, 0/5 da 3 punti), ma sta disputando una stagione da 13,6 punti di media, risultando il più prolifico dei suoi compagni. Da tenere d’occhio per la difesa rosetana anche l’esterno Tiberti, che ha messo a segno 11 punti nell’ultimo incontro e sta viaggiando con 10 punti di media.

Il Roseto arriva da una sconfitta netta contro la seconda classificata Rieti (82-67), la squadra di coach Quaglia dovrà però dimostrato il suo valore per questo nuovo incontro decisivo. A guidare la squadre c’è la classe della giovane ala Aleksa Nikolic, il miglior realizzatore nella partita contro Rieti con 22 punti e sta disputando una stagione pazzesca con 17,5 punti segnati di media. Nonostante alcuni problemi fisici l’esperto Valerio Amoroso si dimostra essere uno dei migliori centri del girone C, nonostante l’ultima partita sotto le aspettative (6 punti con 3/5 al tiro da 2 punti e 0/4 al tiro da 3 punti), sta viaggiando con 14,3 punti, 6,7 rimbalzi e 3,2 assist per partita, e oltre alla sua fisicità può contare su un ottimo tiro da oltre l’arco con il 44% dei tiri da 3 punti realizzati. Altro tiratore su cui coach Quaglia può contare è il giovanissimo Zampogna, il playmaker sta tirando con il 47% da 3 punti e sta trovando sempre più spazio nella squadra.

Unica partita casalinga è quella della Giulia Basket Giulianova che ospiterà al PalaCastrum la Andrea Costa Imola, settima forza del campionato con 26 punti.

La formazione guidata dal coach Grandi si presenta con alle spalle la vittoria arrivata contro Montegranaro per 83-75, in cui si è messo in luce l’esterno Carnovali autore di una fantastica prestazione da 26 punti (4/5 da 2 punti e 6/12 da 3 punti), ed è sicuramente il pericolo maggiore per la difesa giuliese visti i suoi 14,5 punti di media. Nella classifica per media punti sotto l’esterno troviamo il play Emanuele Trapani con 12,7 punti di media, per lui però prestazione sotto le aspettative nell’ultimo incontro con solamente 1 punto realizzato. A completare la squadra nel ruolo di guardia c’è l’esperto Corcelli (6,7 ppg), Nel ruolo di ala Kevin Cusenza (9,9 ppg) e Alessandro Vigori (7,6 ppg) a lottare sotto canestro.

Giulianova, ancora sconfitta per 73-61 da Rieti, si prepara per questa nuova sfida che può rivelarsi decisiva in vista salvezza.

Gli uomini guidati da Domizioli riservano diverse armi in attacco, sono infatti tre i giocatori che arrivano da una prestazione che ha superato la doppia cifra: Tommaso Milani è stato il migliore dei suoi con 16 punti, seguito dal play Michele Caverni con 14 punti e dall’esterno Di Carmine con 12 punti. A completare la squadra ci sono l’esperto Giacomelli (9,1 ppg) e il giovane classe 2002 Bischetti (3,5 ppg).