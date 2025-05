BASKET DIVISIONE REGIONALE 2: IL SILVESTROS’ PAGANICA CONQUISTA LA FINALE PER LA PROMOZIONE

L’AQUILA – La passione, la dedizione e l’impegno messi in campo da un gruppo di giocatori tanto eterogeno quanto coeso dentro e fuori dal campo, supportati da altrettanta cura nei dettagli dello staff tecnico e dirigenziale, hanno ben presto trasformato quella che doveva essere una stagione di rodaggio in un’autentica cavalcata verso la finale per la promozione.

È quanto fa sapere, in una nota, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Asd Silvestro’s Paganica Basket, costituita a giugno 2024 “con l’unico intento di promuovere il basket tra i giovani del comprensorio aquilano. La missione è quella di offrire a tutti i ragazzi del territorio l’opportunità di praticare sport, sviluppare talento e crescere insieme, anche a coloro che non riescono ad accedere alle squadre rappresentative senior della città”.

Di seguito la nota completa.

Dopo aver perso la prima partita ufficiale, la squadra aquilana ha infatti prima inanellato una serie impressionante di 15 vittorie consecutive e poi reagito di carattere a 2 severe sconfitte, chiudendo la stagione regolare al primo posto in classifica con un record di 18 vittorie e 3 sconfitte, assicurandosi di fatto il fattore campo per la successiva fase play-off.

La settimana scorsa, dopo due partite intense e combattute contro la compagine pescarese del Cepagatti, quarta a fine campionato, i ragazzi del Silvestro’s hanno conquistato l’accesso alla serie finale per la promozione alla categoria superiore.

Due incontri diamentralmente opposti quelli disputati dai giovani del Paganica che sono riusciti ad adeguarsi alle diverse necessità che si sono presentate nelle due sfide di semifinale.

In gara 1 partono forte Ippoliti e compagni che trovano le alchimie in attacco ed in difesa, arrivando anche a +17 (40-23) ad inizio terzo quarto.

Cepagatti passa quindi alla difesa a zona e gli aquilani sono costretti ad affidarsi quasi esclusivamente al tiro da fuori. A fare la differenza, alla fine, saranno proprio i 12 canestri realizzati dalla lunga distanza, più della metà del totale dei punti realizzati.

Il match si conclude 61 a 51 con la squadra ospite che perde nel finale, per un brutto infortunio, il play Cacciagrano.

Gara 2 inizia al contrario con un deciso sprint della squadra di casa, tutt’altro che rassegnata alla sconfitta ed anzi evidentemente decisa a portare la contesa a gara 3 (la fase play-off si gioca infatti al meglio di 3 partite).

Nel primo quarto gira tutto male in casa Silvestro’s che incassa un parziale di 17-5 nonchè l’infortunio alla caviglia di Prato dopo un duro scontro a rimbalzo.

All’inizio della seconda frazione piove sul bagnato, Cepagatti allunga ancora e arriva anche il secondo infortunio: ancora uno scontro a rimbalzo e stavolta è Miconi a dover abbandonare anticipatamente il campo.

Senza due dei migliori realizzatori e la generale giornata storta al tiro dall’arco (alla fine il referto segnerà solo un tiro da 3 realizzato) i paganichesi si ricompattano ed iniziano ad attaccare con più decisione il ferro, cavalcando una lunga rimonta fino alla parità, raggiunta a quota 44 nel corso dell’ultima frazione di gioco.

Da quel momento l’inerzia è tutta a favore del team ospite che conquista anche la doppia cifra di vantaggio, rimanendo poi lucida nell’amministrare le concitate fasi finali del match.

Nell’altra serie di semifinale, il Blue Basket Isola del Gran Sasso ha battuto in gara 1 il Molise Basket Young Termoli per poi alzare bandiera bianca sia in gara 2 che in gara 3.

Sarà quindi la squadra molisana ad affrontare il Silvestro’s Paganica Basket nella serie di finale, sempre al meglio delle 3 gare, che determinerà la vincente del campionato nonchè unica ammessa al passaggio di categoria.

Il primo incontro è previsto per domenica 1 giugno alle ore 18 al palazzetto di Paganica, il ritorno per giovedì 5 giugno, ore 21, a Termoli. In caso di pareggio, l’eventuale bella sarà disputata sabato 7 giugno, ore 18, sempre a Paganica.

Il supporto del pubblico sarà fondamentale per spingere i nostri ragazzi verso un’altra impresa.

L’ingresso è gratuito: invitiamo la cittadinanza a gremire gli spalti per sostenere con calore ed entusiasmo una squadra che rappresenta un vero orgoglio sportivo per il nostro territorio.

Tabellini:

GARA 1

PAGANICA 61

CEPAGATTI 51

(19-11; 13-10; 11-14; 18-16)

PAGANICA: Miconi 18, Gasbarri 9, Gioia, D’Intino 10, Di Giovine 10, Aglioti, Del Tosto, Perrella 6, Ippoliti (k), Di Gregorio M., Di Gregorio D., Prato 8.

Coach: Angelini.

CEPAGATTI: Capitanio 2, Cacciagrano 10, Boccuccia, Del Grosso 5, Mazzocco 5, Tenisci, D’Orazio 7, Rubino 11, Di Fabio 7, Olivastri 4.

Coach: Di Nallo.

GARA 2

CEPAGATTI 51

PAGANICA 59

(17-5; 12-19; 13-11; 9-24)

CEPAGATTI: Capitanio 11, Boccuccia 2, Del Grosso 7, Mazzocco 2, Tenisci 2, Servilio 1, D’Orazio 2, Rubino 16, Di Fabio 1, Olivastri 7, Bernard.

Coach: Di Nallo.

PAGANICA: Prato, Perrella 11, Del Tosto, Aglioti, Di Giovine 20, D’Intino 16, Gioia, Gasbarri 5, Miconi 5, Vitale 2.

Coach: Angelini